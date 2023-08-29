"Аль-Иттихад" заинтересован в Джо Гомесе

Джо Гомес "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии заинтересован в приобретении защитника "Ливерпуля" Джо Гомеса.

Ранее этим летом "Ливерпуль" оказался бессилен помешать переходу полузащитника Фабиньо в "Аль-Иттихад" за 40 миллионов фунтов.

В последние дни медиа упорно сватают в "Аль-Иттихад" нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салах, однако трансферный гуру Фабрицио Романо утверждает, что саудовский клуб также имеет виды на Гомеса.

Сообщается, что Гомес занимает высокое место в шорт-листе "Аль-Иттихада" из защитников. Саудитам нравится универсальность Джо, способного сыграть по всей линии обороны.

В трех первых матчах нового сезона Премьер-Лиги Гомес отметился двумя появлениями на замену, однако главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не собирается отпускать 26-летнего англичанина на исходе трансферного окна. То же самое касается Салаха.


Метки Аль-Иттихад, Гомес, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2023 07:00

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  1. kipeloff89 29.08.2023 07:58 # kipeloff89
    А играть тогда кто будет?

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  2. tigerpool 29.08.2023 07:36 # tigerpool
    Он самый бесполезный игрок в команде, даже тот же Кейта иногда забивал важные голы. Помнится когда Ван Дайк и Матип сломались все смотрели на него с надеждой, а он взял и сломался на тренировке. Так что продавать надо или можно даже бесплатно отпустить

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  3. electric 29.08.2023 07:22 # electric
    Продано.

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