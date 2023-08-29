"Аль-Иттихад" заинтересован в Джо Гомесе

"Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии заинтересован в приобретении защитника "Ливерпуля" Джо Гомеса.

Ранее этим летом "Ливерпуль" оказался бессилен помешать переходу полузащитника Фабиньо в "Аль-Иттихад" за 40 миллионов фунтов.



В последние дни медиа упорно сватают в "Аль-Иттихад" нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салах, однако трансферный гуру Фабрицио Романо утверждает, что саудовский клуб также имеет виды на Гомеса.



Сообщается, что Гомес занимает высокое место в шорт-листе "Аль-Иттихада" из защитников. Саудитам нравится универсальность Джо, способного сыграть по всей линии обороны.



В трех первых матчах нового сезона Премьер-Лиги Гомес отметился двумя появлениями на замену, однако главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не собирается отпускать 26-летнего англичанина на исходе трансферного окна. То же самое касается Салаха.