Семь вещей, что мы узнали в 3-м туре

Третий тур английской Премьер-Лиги подарил ряд неожиданных результатов и красивых сценариев, впечатляющих "камбэков". Английский футбольный сезон раскачивается, и уже сейчас очевидно, что будет он интересным и интригующим. Все самое интересное из английского футбольного уикенда — в традиционных итогах.





"Ливерпуль" снова выстрелил себе в ногу



Результат, добытый "Ливерпулем" на поле "Ньюкасла", иначе как героическим назвать нельзя. Команда, оставшаяся в меньшинстве сразу после пропущенного гола, не только не развалилась под натиском "сорок", но и сумела сотворить невероятный "камбэк" силами Мохамеда Салаха и Дарвина Нуньеса. Нападающие "Ливерпуля" создавали и реализовывали моменты в контратаках в две-три передачи, что был мастер-классом контригры от "красных".



Но никуда не деться от осознания того, что уже во втором матче чемпионата кряду "Ливерпулю" пришлось отыгрываться и проводить значительную часть времени вдесятером. И если дисквалификацию Макаллистера судейский корпус отменил, то матч, а то и больше без Ван Дейка команде Клоппа придется, а достаточной глубины состава в обороне у "Ливерпуля" нет.



Мы уже писали о том, что большинство матчей "Ливерпуля" в этом сезоне будут яркими, так как команде нужно будет компенсировать огрехи обороны забитыми голами. Но способна ли команда Клоппа в таких условиях выдерживать чемпионскую гонку с "Манчестер Сити", который набирает очки куда спокойнее и увереннее? Наверное, "Ливерпуль" снова станет кубковой командой, так как характер у парней Клоппа есть, как и способность вытащить на зубах любую игру, но в чемпионате на постоянном надломе и морально-волевых удерживаться на вершине непросто.



"Вест Хэм" изящно использовал слабые стороны "Брайтона"



"Брайтон" возглавлял турнирную таблицу перед отчетным туром, но уже первый серьезный соперник показал, что "чайки" далеко не идеальны, и их слабые стороны, заметные по концовке прошлого сезона, никуда не делись.



Дэвид Мойес не мог не видеть те разрывы между обороной и полузащитой, которые возникают у "чаек" Роберто Де Дзерби, когда они увлекаются атакой и идут большими силами вперед. В прошлом сезоне бывшая команда Мойеса "Эвертон" оказалась тем коллективом, который наиболее эффектно воспользовался уязвимостью "Брайтона", разорвав "чаек" на контратаках.



Что-то подобное удалось и "Вест Хэму" — преимущество "Брайтона" во владении мячом не приносило никаких плодов, так как "чайкам" сложно было пройти насыщенную оборону "молотков", а контратаки "Вест Хэма" были убийственны для Барта Вербрюггена, дебют которого в Премьер-Лиге оказался не самым удачным.



Голы "Вест Хэма" напоминали мячи, забитые "Ливерпулем" в Ньюкасле, — такие же быстрые выпады раскрывшейся "пружины", когда в пару передач преодолевается центр поля, и нападающий оказывается на ударной позиции на углу штрафной до того, как оборона успела вернуться "домой". Эта тактика уже не в первый раз оказалась очень эффективной против "Брайтона", а "Вест Хэм" оказался как раз той командой, которая мастерски может ее реализовать.



"Ньюкаслу" пока не хватает менталитета "большого" клуба



Впервые за долгое время "Ньюкасл" выходил на матч с "Ливерпулем" в качестве фаворита. Некоторое время команда Эдди Хау хорошо справлялась с этой ролью — быстро повела в счете, получила численное преимущество, продолжала оказывать давление на соперника.



У Эдди Хау во втором тайме был выбор: засушить игру или же добить соперника, и, судя по заменам, он попытался сделать и то, и другое, но в итоге не преуспел ни в чем. "Ливерпулю" повезло с великолепными голами Дарвина Нуньеса, которые ну никак не были следствием тех событий, что происходили на поле, но клубы из Лиги Чемпионов обычно в таких условиях находят варианты для сохранения преимущества — даже за счет отказа от активных действий в атаке.



До сих пор Эдди Хау не давал повода усомниться в своей способности управлять такой амбициозной командой, и выход в Лигу Чемпионов стал опережением графика запланированных достижений клуба после прихода новых инвесторов. Но матчи с завсегдатаями топ-4 будут большой проверкой для Хау в этом сезоне, и свой первый экзамен он провалил.



Биссума возвращается в строй



"Тоттенхэм" немного превосходит ожидания на старте сезона, и Анге Постекоглу выглядит человеком, который смог в короткие сроки разобраться с тем наследством, которое ему досталось от Антонио Конте. Если у итальянца было немало игроков, которых он игнорировал и не мог использовать их лучшие качества, то Постекоглу уже сумел привести в порядок как минимум одного футболиста из тех, кто не заиграл при его предшественнике.



Речь о Иве Биссума, который в паре с Пап Матаром Сарром очень убедительно смотрится в центре поля "Тоттенхэма". Динамичный полузащитник явно находит себя под руководством нового менеджера и уже сейчас показывает игру, которая заставила "Тоттенхэм" отдать за него 25 миллионов фунтов. Биссума и в "Брайтоне" не хватало стабильности — потому и расстались с ним за сумму куда меньшую, чем просили недавно за сменившего его Мойсеса Кайседо. Но нет сомнений в том, что Ив обладает качествами шикарного современного разрушителя в центре поля.



Задача Постекоглу — создать условия для прогресса тех игроков, которые есть у него в обойме, и то, как австралийский специалист верит в Ришарлисона и ряд других игроков, которые были несостоятельны при Конте, говорит о его сильных "скиллах" тренера-психолога. К Биссума он подход уже нашел, и неслучайно менеджер "Борнмута" Андони Ираола перед игрой со "шпорами" отметил именно малийца, выделяя ключевых исполнителей в стане соперника.



Саша Калайджич — игрок, который нужен "Вулверхэмптону"



Австрийский форвард "волков" Саша Калайджич все еще восстанавливается после травмы, которую он получил год назад во время дебюта за "Вулверхэмптон". Сейчас еще рано говорить о его игре в основе команды, но результативный выход на замену в матче с "Эвертоном" принес команде первые очки в сезоне и важную победу над одним из возможных конкурентов.



"Вулверхэмптону" будет непросто в этом сезоне, и Гари О'Нил пришел именно потому, что в клубе понимают: команду ждет борьба за выживание. "Волки" будут упрощать свою игру до предела, и такой форвард, как Калайджич, будет особенно важным при подобном стиле. Качество передач Педру Нету и Уго Буэно — как раз то, что нужно для высокого форварда, с хорошими навыками игры в качестве выдвинутого "наконечника" атак.



Фабиу Силва может использоваться в подыгрыше и в качестве игрока, атакующего из глубины, а Калайджич для О'Нила может стать тем, кем в "Фулхэме" у Марку Силвы был Александар Митрович, — игроком, не только продавливающим оборону, но и создающим пространство и моменты для партнеров.



Тактически гибкий "Брентфорд" может провести еще один отличный сезон



У большинства команд Премьер-Лиги есть схема, которой они придерживаются, тогда как "Брентфорд" может переключаться между 5-3-2, 3-4-3 и 4-3-3 в зависимости от соперника. Это свидетельствует о великолепной тактической работе, которую проводит в своей команде Томас Франк, и нацеленности селекции на игроков, которые способны становиться винтиками постоянно меняющегося игрового механизма "пчел".



Кевин Шаде пришел в "Брентфорд" в прошлом сезоне и до сих пор не был заметной фигурой в команде. Этот сезон он начинал на скамейке, потому что с "Тоттенхэмом" Франк играл 5-3-2, и третий игрок в линии атаки ему не понадобился. Шаде пригодился в двух последующих матчах и провел их отлично, а с "Пэлас" забил свой первый гол в Премьер-Лиге.



"Брентфорд" удивляет умением меняться, трансформироваться под соперников и наличием обоймы игроков, которые готовы ждать своего шанса на скамейке и быть пазлами, которые могут понадобиться тренеру не в каждой игре, а под конкретного соперника. Такая тактическая выучка всего коллектива и гибкость команды впечатляет, как и работа селекции и тренерского штаба, который дает понять всем игрокам обоймы, что они нужны и важны, даже если иногда оказываются на скамейке.



У "Арсенала" хорошая скамейка



"Арсенал" не сумел довести до конца "камбэк" в дерби с "Фулхэмом" и победить после гола, пропущенного на первой минуте, но вот, что мы увидели в этом матче: у "канониров" очень качественная скамейка, которая дает возможность Микелю Артете значительно усиливать игры заменами.



В перерыве Леандро Троссарда заменил Эдди Нкетиа, и именно он мог бы стать автором победного гола, если бы "Арсенал" не пропустил в концовке. Голевую передачу на Нкетиа отдал вышедшей через 10 минут Фабиу Виейра — они и получили лучшие оценки в этой игре, проваленной рядом игроков обороны и голкипером Аароном Рамсдейлом, которому, кажется, пришло время уступить свое место Давиду Райе.



Вместе с ними на поле вышел Александр Зинченко — еще один игрок, чье появление после перерыва помогло переломить ход игры. Не исключено, что в следующей игре Нкетиа и Зинченко выйдут в основе, а их удачно заменят Троссард и Кивер — или кто-то другой, благо сейчас у Артеты есть хороший выбор исполнителей на большинстве позиций и даже два голкипера примерно одного уровня. Это то, с чем можно участвовать в чемпионской гонке, если не допускать часто потерю очков, пребывая в численном большинстве.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru