"Рома" согласовала аренду Лукаку

"Рома" согласовала условия аренды нападающего "Челси" Ромелу Лукаку до конца сезона 2023/24.

В минувший уикенд в Лондоне побывала делегация "Ромы" из спортивного директора Тиагу Пинту и вице-президента Райана Фридкина.



Очная встреча с коллегами из "Челси" помогла "Роме" достичь принципиальной договоренности насчет Лукаку, которого "синие" решили снова отправить в аренду после того, как не смогли найти покупателя на Ромелу.



По информации The Telegraph, "Челси" получит свыше 5 миллионов фунтов в качестве арендной платы, а сам Лукаку откажется от значительной части своей зарплаты в 325,000 фунтов в неделю.



Благодаря этому самопожертвованию Лукаку ради возможности играть регулярно "Челси" не придется скидываться на зарплату Ромелу.



Уже во вторник 30-летний бельгиец прилетает в Рим, чтобы пройти медобследование и воссоединиться с тренером Жозе Моуриньо, с которым ему довелось поработать в "Манчестер Юнайтед" и коротко в "Челси".



Одновременно с этим, как утверждает источник, "Челси" дополняет контракт Лукаку пунктом о выкупе за 37 млн. фунтов, что и будет ценой выкупа Ромелу следующим летом, если игрок достаточно хорошо проявит себя в "Роме".