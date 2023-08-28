"Вулверхэмптон" хочет минимум 60 млн. фунтов за Нунеша

"Вулверхэмптон" хочет получить минимум 60 миллионов фунтов от "Манчестер Сити" за полузащитника Матеуша Нунеша.

Нунеш пропустил выезд к "Эвертону" в минувшую субботу из-за дисквалификации, но ни в воскресенье, ни в понедельник не явился на базу "Вулверхэмптона".



Как сообщает Sky Sports, Нунеш отказался тренироваться с "волками" и настаивает на своем трансфере в "Сити". Теперь Матеуша ждет штраф, когда он вернется на базу, если, конечно, это вообще произойдет.



Нунеш имеет контракт до 2027 года с опцией продления на 12 месяцев, а до закрытия трансферного окна остаются считанные дни, поэтому "Вулверхэмптон" готов диктовать свои условия в переговорах с "Сити".



По информации источника, только сумма в 60 млн. фунтов заставит клуб с "Молинью" отпустить 24-летнего португальца, который был куплен год назад у "Спортинга" за 42 млн. фунтов.