"Юнайтед" обдумывает покупку Хейбьерга

"Манчестер Юнайтед" изучает возможность приобретения полузащитника "Тоттенхэма" Пьер-Эмиля Хейбьерга.

"Юнайтед" все еще надеется пригласить полузащитника в остатке летнего трансферного окна, и The Telegraph утверждает, что Хейбьерг является одним из рассматриваемых "красными дьяволами" вариантов.



Ранее этим летом "Атлетико" согласовал с "Тоттенхэмом" стоимость Хейбьерга в размере 30 миллионов фунтов, но не смог договориться с самим Пьер-Эмилем об условиях личного контракта.



Также к Хейбьергу существовал интерес из Саудовской Аравии, где ему предложили контракт стоимостью 45 млн. фунтов, однако 28-летний игрок отверг этот вариант.



Отметим, что за "Юнайтед" выступают партнеры Хейбьерга по сборной Дании в лице Кристиана Эриксена и Расмуса Хейлунда, и это может стать важным фактором для Пьер-Эмиля.