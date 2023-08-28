"Барселона" возьмет Канселу в аренду

Защитник "Манчестер Сити" Жоау Канселу близок к переходу в "Барселону" и уже едва ли вернется на "Этихад".

Канселу угодил в опалу к главному тренеру "Сити" Хосепу Гвардиоле в прошлом сезоне, вторую половину которого Жоау провел в "Баварии" на правах аренды.



И хотя предсезонную подготовку Канселу провел с "Сити", вернуться в планы Гвардиолы 29-летнему португальцу не удалось.



Как сообщает The Guardian, сейчас Канселу направляется в "Барселону", которая возьмет его в аренду до конца сезона 2023/24 с опцией выкупа за 25 миллионов евро (21.5 млн. фунтов).



"Сити" и "Барселона" уже обменялись документами, и теперь Канселу отправляется в Испанию, чтобы уладить оставшиеся формальности.



По информации издания, Канселу едва ли когда-нибудь снова сыграет за "горожан".