"Челси" задумывается о покупке Смит-Роу

"Челси" задумывается о приобретении полузащитника "Арсенала" Эмиля Смит-Роу.

Этим летом "Челси" потратил уже около 350 миллионов фунтов на трансферы — и около 900 млн. фунтов с момента, как Тодд Бели с партнерами купил лондонский клуб в мае 2022.



Однако "Челси" не уходит с трансферного рынка и все еще планирует пригласить одного атакующего игрока до дедлайна в пятницу, 1 сентября.



По информации Daily Mail, "Челси" составил шорт-лист из трех игроков, и во главе этого списка находится 23-летний Смит-Роу, который не сыграл ни минуты в трех первых матчах нового сезона Премьер-Лиги.



В качестве альтернатив Смит-Роу "синие" рассматривают Рафинью и Феррана Торреса из "Барселоны". Оба игрока имеют опыт выступлений в Премьер-Лиге за "Лидс" и "Манчестер Сити", соответственно.