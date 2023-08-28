"Брентфорд" предложил 40 млн. фунтов за Джонсона

"Брентфорд" предложил рекордные для своего клуба 40 миллионов фунтов за нападающего "Ноттингем Форест" Бреннана Джонсона.

До сих пор главным претендентом на Джонсона считался "Тоттенхэм", который ищет усиление для линии нападения после расставания с Харри Кейном.



The Telegraph может подтвердить, что "Тоттенхэм" ведет переговоры с "Форест". Тем временем, "Брентфорд" сделал уже свое третье предложение по Бреннану этим летом.



Ранее не сумев купить Джонсона за 30 и 35 млн. фунтов, на сей раз "пчелы" выразили готовность заплатить за 22-летнего игрока сборной Уэльса 40 млн. фунтов.



Намерение "Брентфорда" приобретение Джонсона связано с тем, что "пчелы" готовятся к жизни без Айвена Тоуни, который, вероятно, уйдет в другой клуб после истечения своей 8-месячной дисквалификации.



Sky Sports в свою очередь добавляет, что "Форест" готов рассмотреть предложения по Джонсону только в районе 50 млн. фунтов.