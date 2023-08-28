Полузащитник Матеуш Нунеш перестал тренироваться с "Вулверхэмптоном" и требует отпустить его в "Манчестер Сити".

Не сумев купить Нунеша за 47 миллионов фунтов, "Сити" улучшил свое предложение по 25-летнему португальцу до 51.5 млн. фунтов.



Сам Нунеш явно не собирается упускать такую возможность и сегодня отказался тренироваться с командой Гари О'Нила, сообщает The Athletic.



Нунеш может остаться в подвешенном состоянии до закрытия трансферного окна. "Вулверхэмптон" готов дождаться дедлайна 1 сентября, чтобы затем интегрировать Матеуша назад в команду, если к тому времени сделка с "Сити" не будет заключена.



Добавим, Нынеш выступает за "волков" после своего перехода из "Спортинга" за 42 млн. фунтов год назад. Контракт Матеуша рассчитан до июня 2027 и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.