"Тоттенхэм" видит в Фергюсоне преемника для Кейна

"Тоттенхэм" определил нападающего "Брайтона" Эвана Фергюсона в качестве долгосрочной замены для проданного в "Баварию" Харри Кейна.

По информации talkSPORT, главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу является большим поклонником таланта Фергюсона.



"Шпоры" едва ли смогут заполучить Эвана этим летом, но готовы предпринять попытку в одно из следующих трансферных окон.



"Брайтон" только в апреле заключил с Фергюсоном новый пятилетний контракт. "Чайки" высоко оценивают талант Эвана и считают, что его продажа может принести клубу больше, чем те 115 миллионов фунтов, за которые Мойсес Кайседо ушел в "Челси".



Добавим, к своим 18 годам ирландский нападающий сыграл 23 матча в Премьер-Лиге и забил семь голов, включая один в стартовавшем сезоне.