"Тоттенхэм" видит в Фергюсоне преемника для Кейна

Эван Фергюсон "Тоттенхэм" определил нападающего "Брайтона" Эвана Фергюсона в качестве долгосрочной замены для проданного в "Баварию" Харри Кейна.

По информации talkSPORT, главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу является большим поклонником таланта Фергюсона.

"Шпоры" едва ли смогут заполучить Эвана этим летом, но готовы предпринять попытку в одно из следующих трансферных окон.

"Брайтон" только в апреле заключил с Фергюсоном новый пятилетний контракт. "Чайки" высоко оценивают талант Эвана и считают, что его продажа может принести клубу больше, чем те 115 миллионов фунтов, за которые Мойсес Кайседо ушел в "Челси".

Добавим, к своим 18 годам ирландский нападающий сыграл 23 матча в Премьер-Лиге и забил семь голов, включая один в стартовавшем сезоне.


Метки Брайтон, Тоттенхэм, Фергюсон

Автор mihajlo   

Дата 28.08.2023 17:00

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  1. gary47 28.08.2023 18:10 # gary47
    7 голов = 115 лямов. Мир сошел с ума!

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  2. quickelf 28.08.2023 17:08 # quickelf
    Ага, чО не 215! Спортивные директора вообще берега уже не видят)

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