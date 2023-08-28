"Аль-Иттихад" предложит 129 млн. фунтов за Салаха

"Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии действительно готовит предложение о покупке нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

По информации CBS Sports, предложение "Аль-Иттихада" по 31-летнего игроку сборной Египта составит 150 миллионов евро (129 млн. фунтов).



Из этой суммы 86 млн. фунтов "Ливерпуль" сможет получить сразу, а оставшиеся 43 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов, не все из которых будут легкодостижимыми.



Только на своей пресс-конференции в пятницу главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп исключил продажу Салаха, однако многое будет зависеть от самого Мохамеда.



А самого Салаха "Аль-Иттихад" собирается поманить зарплатой на уровне Неймара из "Аль-Хиляля" и Криштиану Роналду из "Аль-Насра" — около 172 млн. фунтов в год, если учесть все возможные бонусы.