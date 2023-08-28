"Аль-Иттихад" предложит 129 млн. фунтов за Салаха

Мохамед Салах "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии действительно готовит предложение о покупке нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

По информации CBS Sports, предложение "Аль-Иттихада" по 31-летнего игроку сборной Египта составит 150 миллионов евро (129 млн. фунтов).

Из этой суммы 86 млн. фунтов "Ливерпуль" сможет получить сразу, а оставшиеся 43 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов, не все из которых будут легкодостижимыми.

Только на своей пресс-конференции в пятницу главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп исключил продажу Салаха, однако многое будет зависеть от самого Мохамеда.

А самого Салаха "Аль-Иттихад" собирается поманить зарплатой на уровне Неймара из "Аль-Хиляля" и Криштиану Роналду из "Аль-Насра" — около 172 млн. фунтов в год, если учесть все возможные бонусы.


Метки Аль-Иттихад, Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 28.08.2023 16:00

Количество просмотров Просмотров: 936

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. empry 28.08.2023 16:42 # empry
    В нынешнем «Ливерпуле» он уже ничего не выиграет, а ведь он уже не молод. Надо отпускать.

    (ответить)

  2. justnick 28.08.2023 16:41 # justnick
    Не проще ли помойку сразу купить, в миллиард можно уложиться

    (ответить)

  3. ray-black 28.08.2023 16:05 # ray-black
    Да пипец. От таких денег не отказываются

    (ответить)

  4. chelsea-69 28.08.2023 16:05 # chelsea-69
    осталось личной пирамидой поманить

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: