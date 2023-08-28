"Аль-Иттихад" предложит 129 млн. фунтов за Салаха
"Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии действительно готовит предложение о покупке нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.
По информации CBS Sports, предложение "Аль-Иттихада" по 31-летнего игроку сборной Египта составит 150 миллионов евро (129 млн. фунтов).
Из этой суммы 86 млн. фунтов "Ливерпуль" сможет получить сразу, а оставшиеся 43 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов, не все из которых будут легкодостижимыми.
Только на своей пресс-конференции в пятницу главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп исключил продажу Салаха, однако многое будет зависеть от самого Мохамеда.
А самого Салаха "Аль-Иттихад" собирается поманить зарплатой на уровне Неймара из "Аль-Хиляля" и Криштиану Роналду из "Аль-Насра" — около 172 млн. фунтов в год, если учесть все возможные бонусы.
28.08.2023 16:00
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Последние комментарии:
В нынешнем «Ливерпуле» он уже ничего не выиграет, а ведь он уже не молод. Надо отпускать.
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Не проще ли помойку сразу купить, в миллиард можно уложиться
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Да пипец. От таких денег не отказываются
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осталось личной пирамидой поманить
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