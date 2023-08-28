Невилл призвал Артету покончить с экспериментами

Эксперт Sky Sports Гари Невилл призвал главного тренера "Арсенала" Микеля Артету покончить с экспериментами насчет тактики и "вернуться к основам" в преддверии матча против "Манчестер Юнайтед".

"Арсенал" выиграл оба первых матча в новом сезоне Премьер-Лиги, одолев "Ноттингем Форест" и "Кристал Пэлас", но упустил победу против "Фулхэма" в минувшую субботу (2:2).



Впереди у "канониров" домашнее противостояние с "Юнайтед", и Невиллу кажется, что Артете пора заканчивать с экспериментами вроде использования Томаса Партея в качестве правого защитника.



"Думаю, они (с МЮ) на разных стадиях. От "Арсенала" ожидают борьбы за победу в лиге после таких трансферов. На Кая Хаверца оказывают большое давление, но дайте парню возможность освоиться в команде".



"Я бы сказал, что сейчас в "Арсенале" виден экспериментальный элемент. Их крайние защитники думают, что могут играть полузащитников, а полузащитники думают, что могут играть крайних защитников".



"Томас Партей играет наполовину так, наполовину этак. Но порой нужно вернуться к основам".



"Я бы ожидал, что на следующей неделе Артета закончит этот эксперимент и в обороне вернется к четверке, составленной из защитников".



"Возможно, он передвинет Партея в полузащиту к Райсу и Мартину Эдегору, вернувшись к тому, как и должна выглядеть команда".



"Баланс команды — это очень важно. Инновации — это замечательно, и нам нравится видеть новые вещи, но порой вещи, в основе которых лежит хорошая идея, оказываются просто нежизнеспособными".



"Я чувствую, что с "Арсеналом" именно так. Я бы ожидал, что они вернутся к более привычному по прошлому сезону облику и вернутся к своим основам — а это схема 4-3-3", — сообщил Невилл Sky Sports.