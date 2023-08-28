"Челси" охладел к Бреннану Джонсону

"Челси" потерял интерес к нападающему "Ноттингем Форест" Бреннану Джонсону.

Ранее главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино говорил, что хотел бы пригласить еще одного атакующего игрока, пока не закрылось летнее трансферное окно.



Ожидалось, что в борьбе за Джонсона "синие" составят конкуренцию "Тоттенхэму", который нацелился на 22-летнего игрока сборной Уэльса после расставания с Харри Кейном.



Однако Sky Sports стало известно, что сейчас "Челси" охладел к Джонсону, и это открывает дверь к переходу Бреннана в "Тоттенхэм".



В данный момент "шпоры" готовят свое предложение по оцениваемому в 40-50 млн. фунтов Джонсону, также держа в уме варианты с Ансу Фати из "Барселоны" и Йоханом Бакайоко из ПСВ.