Каррагер: "Не думаю, что Салах уйдет из "Ливерпуля"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер выразил уверенность, что нападающий Мохамед Салах не покинет "Ливерпуль" в это трансферное окно.

В последние дни резко активизировались слухи насчет отъезда Салаха в Саудовскую Аравию, однако Каррагер считает, что Мохамед сможет сделать это позже.



Каррагер убежден, что Салах станет футбольным долгожителем вроде Криштиану Роналду, и пока 31-летнего египтянину будет лучше остаться в "Ливерпуле".



"Я не думаю, что Салах уйдет. Во-первых, трансферное окно уже на исходе. А также я не думаю, что Мо Салах захочет уйти".



"Думаю, Салах слегка повторит судьбу Роналду и будет играть, когда ему будет далеко за 30. Думаю, он проведет на высочайшем уровне еще три-четыре года. От его контракта с "Ливерпулем" остается два года, и я не знаю, продлит ли он свое пребывание здесь".



"Но я думаю, он захочет забивать как можно больше голов, выигрывать крупнейшие награды и устанавливать рекорды, а затем, когда ему будет ближе к 40, то отправится в МЛС, Саудовскую Аравию или куда-нибудь еще. Думаю, он так хорошо следит за собой, он такой профессионал, и прямо сейчас у Салаха остается еще много лет в запасе".



"Если подумать о модели FSG и причинах, почему "Ливерпуль" был так успешен, то вы увидите, что кое-кто переплатил за Филиппе Коутиньо, и они не стали искать ему прямую замену. Они купили Виргила Ван Дейка и Алиссона, и "Ливерпуль" добился больших побед".



"Потребовалось бы свыше 150 миллионов фунтов — 100 миллионов фунтов не хватит, чтобы заменить Салаха. Если бы раньше, то может быть. Но не когда от окна остается так мало", — сообщил Каррагер в эфире.