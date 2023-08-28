Ван Дейка могут наказать за споры с арбитрами

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк может быть подвергнут дополнительному наказанию, помимо дисквалификации за свое удаление против "Ньюкасла".

Рефери Джон Брукс показал 32-летнему Ван Дейку прямую красную карточку на 28-й минуте победного для "Ливерпуля" матча Премьер-Лиги на "Сент-Джеймс Парк" в воскресенье.



Голландский защитник был удален за фол последней надежды на нападающем "Ньюкасла" Александере Исаке и теперь должен отбыть стандартную одноматчевую дисквалификацию.



Однако наказание Ван Дейка может быть ужесточено, потому что Виргил не сразу согласился покинуть поле, принявшись спорить с Бруксом и произнеся фразу "f**king joke" в адрес четвертого арбитра Крейга Поусона.



"Виргил Ван Дейк не согласился с судейским решением, устроив словесную атаку на четвертого арбитра Крейга Поусона, что против правил".



"В зависимости от того, что будет написано в отчете рефери, у Ван Дейка могут возникнуть дополнительные проблемы с футбольными властями", — сообщил бывший рефери Премьер-Лиги Майк Дин изданию Daily Mail.