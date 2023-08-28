Ван Дейка могут наказать за споры с арбитрами
Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк может быть подвергнут дополнительному наказанию, помимо дисквалификации за свое удаление против "Ньюкасла".
Рефери Джон Брукс показал 32-летнему Ван Дейку прямую красную карточку на 28-й минуте победного для "Ливерпуля" матча Премьер-Лиги на "Сент-Джеймс Парк" в воскресенье.
Голландский защитник был удален за фол последней надежды на нападающем "Ньюкасла" Александере Исаке и теперь должен отбыть стандартную одноматчевую дисквалификацию.
Однако наказание Ван Дейка может быть ужесточено, потому что Виргил не сразу согласился покинуть поле, принявшись спорить с Бруксом и произнеся фразу "f**king joke" в адрес четвертого арбитра Крейга Поусона.
"Виргил Ван Дейк не согласился с судейским решением, устроив словесную атаку на четвертого арбитра Крейга Поусона, что против правил".
"В зависимости от того, что будет написано в отчете рефери, у Ван Дейка могут возникнуть дополнительные проблемы с футбольными властями", — сообщил бывший рефери Премьер-Лиги Майк Дин изданию Daily Mail.
28.08.2023 11:00
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Давно пора уже усыпить этого транса
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Защита лузерки просто лютые обоссанцы. Хоть один у них умеет мячи чисто отбирать?
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Даже если бы такую КК дали футболисту команды, которую я терпеть не могу, я бы подумал, что судья педручо, конечно, за такое выгонять.
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Арбитров дворового уровня наказывать не будут за очередную левую кк?
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