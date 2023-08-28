Ван Дейка могут наказать за споры с арбитрами

Виргил Ван Дейк Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк может быть подвергнут дополнительному наказанию, помимо дисквалификации за свое удаление против "Ньюкасла".

Рефери Джон Брукс показал 32-летнему Ван Дейку прямую красную карточку на 28-й минуте победного для "Ливерпуля" матча Премьер-Лиги на "Сент-Джеймс Парк" в воскресенье.

Голландский защитник был удален за фол последней надежды на нападающем "Ньюкасла" Александере Исаке и теперь должен отбыть стандартную одноматчевую дисквалификацию.

Однако наказание Ван Дейка может быть ужесточено, потому что Виргил не сразу согласился покинуть поле, принявшись спорить с Бруксом и произнеся фразу "f**king joke" в адрес четвертого арбитра Крейга Поусона.

"Виргил Ван Дейк не согласился с судейским решением, устроив словесную атаку на четвертого арбитра Крейга Поусона, что против правил".

"В зависимости от того, что будет написано в отчете рефери, у Ван Дейка могут возникнуть дополнительные проблемы с футбольными властями", — сообщил бывший рефери Премьер-Лиги Майк Дин изданию Daily Mail.


Метки Брукс, Ван Дейк, Ливерпуль, Ньюкасл, Премьер-Лига, рефери

Автор mihajlo   

Дата 28.08.2023 11:00

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  1. gucman 28.08.2023 12:03 # gucman
    Давно пора уже усыпить этого транса

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  2. division 28.08.2023 11:52 # division
    Защита лузерки просто лютые обоссанцы. Хоть один у них умеет мячи чисто отбирать?

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  3. andrew-sg8 28.08.2023 11:50 # andrew-sg8
    Даже если бы такую КК дали футболисту команды, которую я терпеть не могу, я бы подумал, что судья педручо, конечно, за такое выгонять.

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  4. kos9k 28.08.2023 11:06 # kos9k
    Арбитров дворового уровня наказывать не будут за очередную левую кк?

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