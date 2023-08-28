"Форест" готовит предложение по Ндиди

Уилфрид Ндиди "Ноттингем Форест" готовит предложение о покупке полузащитника "Лестера" Уилфрида Ндиди.

До закрытия летнего трансферного окна в ближайшую пятницу "Форест" еще надеется укрепить опорную зону, и Ндиди является целью номер один "лесников" среди игроков этой позиции.

По информации The Guardian, "Форест" уже согласовал с самим Ндиди условия личного контракта и теперь начинает переговоры с "Лестером" о компенсации за 26-летнего нигерийца.

Ндиди выступает за "Лестер" с января 2017 и в этом сезоне успел сыграть уже пять матчей за "лис".


Метки Лестер, Ндиди, Ноттингем Форест

Автор mihajlo   

Дата 28.08.2023 10:00

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  1. blueswin 28.08.2023 10:10 # blueswin
    по началу казалось что он спокойно заменит Канте, а вот оно как всё по итогу вышло, тем лучше для Казадеи который там в аренде, -1 конкурент за место в основе

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