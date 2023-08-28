"Форест" готовит предложение по Ндиди
"Ноттингем Форест" готовит предложение о покупке полузащитника "Лестера" Уилфрида Ндиди.
До закрытия летнего трансферного окна в ближайшую пятницу "Форест" еще надеется укрепить опорную зону, и Ндиди является целью номер один "лесников" среди игроков этой позиции.
По информации The Guardian, "Форест" уже согласовал с самим Ндиди условия личного контракта и теперь начинает переговоры с "Лестером" о компенсации за 26-летнего нигерийца.
Ндиди выступает за "Лестер" с января 2017 и в этом сезоне успел сыграть уже пять матчей за "лис".
28.08.2023 10:00
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по началу казалось что он спокойно заменит Канте, а вот оно как всё по итогу вышло, тем лучше для Казадеи который там в аренде, -1 конкурент за место в основе
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