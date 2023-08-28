Хау считает, что Трента следовало удалить

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау считает, что защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда следовало удалить в начале воскресного матча Премьер-Лиги на "Сент-Джеймс Парк".

Получив желтую карточку уже на шестой минуте за то, что отбросил мяч при ауте "сорок", спустя считанные минуты Александер-Арнольд едва не схлопотал второй "горчичник", сфолив на Энтони Гордоне.



И хотя позже рефери Джон Брукс все же удалил одного игрока "Ливерпуля", изгнав Виргила Ван Дейка за фол последней надежды, Хау все равно недоволен судейством.



"Следовало ли показать Тренту красную карточку? На мой взгляд, да. Тебе не хочется видеть, как игрока удаляют, но на мой взгляд, там была явная красная карточка".



"Два момента имели ключевое значение для матча, и в первом из них рефери ошибся. Мы не ищем в этом оправдание тому, что мы не выиграли матч — результат на нашей совести".



"Мы должны были прикончить интригу, и все мы сокрушаемся от того, что не сделали это. Мы имели много моментов".



"Их голкипер совершил один из лучших сейвов, что я когда-либо видел. Это было просто нереально. Мы нуждались во втором голе, потому что "Ливерпуль" опасен".



"Нам очень не повезло — в случае с первым голом мяч ударился о спину и пятку Свена (Ботмана), идеально отскочив к Нуньесу".



"Мы не собирались упускать контроль над игрой. "Ливерпуль" устраивало то, что мы держим мяч перед их штрафной, имея мало свободного пространства. Было тяжело их взломать", — сообщил Хау Sky Sports.