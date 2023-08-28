"Сити" улучшил предложение по Нунешу

"Манчестер Сити" улучшил до 51.5 млн. фунтов свое предложение о покупке полузащитника "Вулверхэмптона" Матеуша Нунеша.

На прошлой неделе "Вулверхэмптон" отказался продать Нунеша в "Сити" за 47 млн. фунтов. Однако это не остановило "горожан", которые теперь предприняли вторую попытку.



Как утверждает The Guardian, "Сити" уверен в заключении сделки по Нунешу, а сам Матеуш еще несколько дней назад согласовал с "горожанами" условия личного контракта.



"Вулверхэмптон" не хочет терять Нунеша, когда до закрытия трансферного окна остается так мало времени, однако 25-летний португалец настаивает на своем переходе, а "волки" находятся в сложном финансовом положении.