Автобус "Астон Виллы" разбили кирпричем
Полиция начала свое расследование после того, как в автобус с первой команды "Астон Виллы" был брошен кирпич.
В воскресенье "Вилла" одержала убедительную победу 1:3 в гостях у "Бернли" в рамках Премьер-Лиги.
А когда подопечные Унаи Эмери только покидали "Терф Мур", чтобы вернуться в Бирмингем, случился инцидент, которым теперь занимается полиция Ланкашира.
Как сообщает The Independent, на шоссе M65 в лобовое стекло автобуса "Виллы" во время движения был брошен кирпич. К счастью, никто не пострадал.
Добавим, "бордовые" немедленно осудили этот поступок, в официальном заявлении сообщив, что их клуб "опечален и встревожен" случившимся.
28.08.2023 06:00
Просмотров: 55
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: