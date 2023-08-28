Автобус "Астон Виллы" разбили кирпричем

Полиция начала свое расследование после того, как в автобус с первой команды "Астон Виллы" был брошен кирпич.

В воскресенье "Вилла" одержала убедительную победу 1:3 в гостях у "Бернли" в рамках Премьер-Лиги.



А когда подопечные Унаи Эмери только покидали "Терф Мур", чтобы вернуться в Бирмингем, случился инцидент, которым теперь занимается полиция Ланкашира.



Как сообщает The Independent, на шоссе M65 в лобовое стекло автобуса "Виллы" во время движения был брошен кирпич. К счастью, никто не пострадал.



Добавим, "бордовые" немедленно осудили этот поступок, в официальном заявлении сообщив, что их клуб "опечален и встревожен" случившимся.



