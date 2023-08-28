Клопп: "Это было гораздо сложнее, чем тот матч против "Барселоны"

Главный тренер "Ливерпуля" заявил, что волевая победа вдесятером против "Ньюкасла" затмевает знаменитый "камбэк" "красных" против "Барселоны" в Лиге Чемпионов.

Поздний дубль вышедшего на замену нападающего Дарвина Нуньеса позволил "Ливерпулю" одержать победу 1:2 на "Сент-Джеймс Парк" в воскресенье.



На пресс-конференции Клоппа попросили сравнить этот матч со знаменитой победой "Ливерпуля" над "Барселоной" со счетом 4:0 после того, как "красные" проиграли первую полуфинальную встречу 3:0 в 2019 году.



"Это было гораздо сложнее, чем тот матч против "Барселоны".



"Там мы играли дома, и мы сенсационным образом провели первый матч, хотя и проиграл 3:0. Мы многому научились в первом матче и поняли, что сможем навредить "Барселоне", если будем тщательно обороняться против них".



"Здесь было совершенно наоборот. Мы неважно начали, пропустили гол и получили красную карточку. С того момента мы заиграли гораздо лучше, с гораздо большим контролем. "Ньюкаслу" было сложно создавать моменты, потому что мы были компактны и очень упорно сражались".



"В перерыве было ощущение, что мы показываем особенную игру с супернастроем, страстью и желанием, и нам немного везет. Мы успокоили игру и выпустили Дарвина. Он рвался в бой, потому что не попадал в стартовый состав, и он вложил всю свою энергию в эти два удара. Это была суперигра с двумя голами высочайшего уровня".



"В перерыве мы сказали, что, если нам удастся отыграться, то сможем рассказывать об этом внукам. Своих я увижу через 10 дней, поэтому расскажу им".



"Не имею понятия, что это означает в плане перестройки, но в данный момент, учитывая мой послужной список из 1,000+ матчей, у меня еще никогда не было такой игры, в таком месте, с такой атмосферой. Это безумие. У меня этого никогда не было, это нечто особенное. Что это значит? Без понятия. На следующей неделе "Астон Вилла", которая сильна, поэтому нам нужно быть готовыми", — цитирует Клоппа Sky Sports.