"Реал Сосьедад" арендовал Тирни у "Арсенала"

"Арсенал" подтвердил переход своего левого защитника Кирана Тирни в "Реал Сосьедад" на правах аренды.

По информации The Athletic, арендное соглашение по Тирни не предусматривает опции или обязательства по выкупу, а значит следующим летом Киран вернется в "Арсенал".



При этом "Арсенал" получит от "Реал Сосьедад" арендную плату, а также испанский клуб полностью возьмет на себя зарплату 26-летнего игрока сборной Шотландии.



"Реал Сосьедад" был приоритетным вариантом для Тирни из-за возможности играть регулярно и выступить в Лиге Чемпионов.



Добавим, последний раз Тирни выходил в стартовом составе "Арсенала" в проигранном матче Премьер-Лиги против "Брайтона" 14 мая (3:0). В этом сезоне Киран отметился лишь появлением на замену в поединке за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити".