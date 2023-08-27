"Вест Хэм" объявил

"Вест Хэм" подтвердил приобретение атакующего полузащитника "Аякса" Мохаммеда Кудуса стоимостью в 38 миллионов фунтов, включая бонусы.

Пройдя медобследование в этот уикенд, Кудус связал свое будущее с "Вест Хэмом" до июня 2028. Это контракт также предусматривает опцию продления на 12 месяцев.



По информации Sky Sports, в субботу перехватить Кудуса пытался неназванный клуб Премьер-Лиги, однако Мохаммед не стал менять свои планы в последний момент.



В своем заявлении "Вест Хэм" утверждает, что в борьбе за Кудуса определил "некоторые из ведущих клубов Европы". Достоверно известно, что ранее этим летом согласовать покупку Мохаммеда не смог "Брайтон".



23-летний игрок сборной Ганы становится третьим крупным приобретением "Вест Хэма" в это трансферное окно после своего партнера по "Аяксу" Эдсона Альвареса и прибывшего из "Саутгемптона" Джеймса Уорд-Проуза.



"Я мечтал играть в такого рода лиге с детства. Я мечтал об этом моменте, и я так рад оказаться здесь. Но это еще не конец — я хочу продолжать идти вперед".



"Я стараюсь изо всех сил развлекать фанатов. Думаю, ради этого и играют в футбол. Я здесь для того, чтобы просто стараться изо всех сил и помогать команде. Я очень рад оказаться здесь. Я буду сражаться за эту эмблему. Мне не терпится начать", — сообщил 14-й номер "молотобойцев".



