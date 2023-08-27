"Вест Хэм" объявил

Мохаммед Кудус "Вест Хэм" подтвердил приобретение атакующего полузащитника "Аякса" Мохаммеда Кудуса стоимостью в 38 миллионов фунтов, включая бонусы.

Пройдя медобследование в этот уикенд, Кудус связал свое будущее с "Вест Хэмом" до июня 2028. Это контракт также предусматривает опцию продления на 12 месяцев.

По информации Sky Sports, в субботу перехватить Кудуса пытался неназванный клуб Премьер-Лиги, однако Мохаммед не стал менять свои планы в последний момент.

В своем заявлении "Вест Хэм" утверждает, что в борьбе за Кудуса определил "некоторые из ведущих клубов Европы". Достоверно известно, что ранее этим летом согласовать покупку Мохаммеда не смог "Брайтон".

23-летний игрок сборной Ганы становится третьим крупным приобретением "Вест Хэма" в это трансферное окно после своего партнера по "Аяксу" Эдсона Альвареса и прибывшего из "Саутгемптона" Джеймса Уорд-Проуза.

"Я мечтал играть в такого рода лиге с детства. Я мечтал об этом моменте, и я так рад оказаться здесь. Но это еще не конец — я хочу продолжать идти вперед".

"Я стараюсь изо всех сил развлекать фанатов. Думаю, ради этого и играют в футбол. Я здесь для того, чтобы просто стараться изо всех сил и помогать команде. Я очень рад оказаться здесь. Я буду сражаться за эту эмблему. Мне не терпится начать", — сообщил 14-й номер "молотобойцев".

Мохаммед Кудус


Метки Аякс, Вест Хэм, Кудус, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2023 22:00

Количество просмотров Просмотров: 237

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Последние комментарии:




  1. shakur 27.08.2023 22:11 # shakur
    Зато каждый рентбой осилит хотя бы заголовок.

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  2. gucman 27.08.2023 22:08 # gucman
    Михуйло снова солей въебал

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  3. electric 27.08.2023 22:04 # electric
    Через год в чарли за 150

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  4. takernotagiver 27.08.2023 22:03 # takernotagiver
    Ну и халтура от админа)

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  5. frankylamp 27.08.2023 22:01 # frankylamp
    Михайло запостил

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