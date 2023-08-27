Хендерсон проходит медобследование в "Пэлас"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Дин Хендерсон проходит медобследование в "Кристал Пэлас".

По информации talkSPORT, Хендерсон проведет в "Пэлас" сезон 2023/24 на правах аренды, после чего "орлы" выкупят Дина за 20 миллионов фунтов.



Предполагается, что Хендерсон станет первым номером "Пэлас", сместив в этой роли Сэма Джонстона, который утвердился основным голкипером команды после возвращения Роя Ходжсона на тренерский мостик "орлов" прошлой весной.



26-летний Хендерсон с самого начала был настроен уйти из "Юнайтед" ради регулярной игровой практики, а на место дублера для Андре Онана "красные дьяволы" приглашают Алтая Байындыра из "Фенербахче".