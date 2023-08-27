Хендерсон проходит медобследование в "Пэлас"
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Дин Хендерсон проходит медобследование в "Кристал Пэлас".
По информации talkSPORT, Хендерсон проведет в "Пэлас" сезон 2023/24 на правах аренды, после чего "орлы" выкупят Дина за 20 миллионов фунтов.
Предполагается, что Хендерсон станет первым номером "Пэлас", сместив в этой роли Сэма Джонстона, который утвердился основным голкипером команды после возвращения Роя Ходжсона на тренерский мостик "орлов" прошлой весной.
26-летний Хендерсон с самого начала был настроен уйти из "Юнайтед" ради регулярной игровой практики, а на место дублера для Андре Онана "красные дьяволы" приглашают Алтая Байындыра из "Фенербахче".
27.08.2023 21:00
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