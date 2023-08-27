"Ливерпуль" вдесятером победил "Ньюкасл" благодаря дублю Нуньеса

Дарвин Нуньес Дубль вышедшего на замену Дарвина Нуньеса позволил "Ливерпулю" вдесятером одержать победу 1:2 в гостях у "Ньюкасла".

Стартовый состав "сорок" не изменился по сравнению с поражением 1:0 от "Манчестер Сити" в прошлый уикенд.

В старт "красных" влились Жоэль Матип и Ватару Эндо, заменив Ибраиму Конате и Диогу Жоту.

В самом начале матча Трент Александер-Арнольд получил желтую карточку, а вскоре едва не схлопотал вторую, но рефери Джон Брукс не поддался соблазну удалить игрока "Ливерпуля".

Команды начали на хороших скоростях, а первый голевой момент возник на 17-й минуте. Луис Диас ворвался в штрафную "Ньюкасла" по левому краю, но не смог пробить Ника Поупа.

Хозяева ответили своим моментом на 25-й минуте. Александер-Арнольд прозевал пас Мохамеда Салаха назад, в результате чего Энтони Гордон вышел один на один по центру и катнул мяч под Алиссоном — 1:0.

Прошло еще три минуты, и гости остались вдесятером. Виргил Ван Дейк, как посчитал Брукс, совершил фол последней надежды на Александере Исаке, получив за это прямую красную карточку.

Получив численное преимущество, "Ньюкасл" прижал соперника и на 36-й минуте имел роскошный момент, чтобы удвоить счет. Мигель Альмирон технично принял мяч в штрафной и, не опуская его на землю, пробил, однако Алиссон невероятным образом перевел снаряд в перекладину.

Ближе к перерыву "Ливерпуль" чуть пришел в себя и отодвинул игру от своих ворот, но не более того — "Ньюкасл" по-прежнему выглядел мощно.

С началом второго тайма "сороки" вновь сосредоточились на атаках, принявшись искать второй гол вместо того, чтобы оберегать минимальное преимущество.

Хозяева создали немало моментов, а на 76-й минуте только штанга спасла гостей после удара Альмирона с левой ноги.

На 81-й минуте случилось нечто неожиданное — счет стал равным. Вышедший на замену Дарвин Нуньес ускользнул от Свена Ботмана, ворвался в штрафную по правому краю и пробил низом в дальний угол ворот — 1:1.

В концовке "Ньюкасл" вновь принялся атаковать, отказываясь довольствоваться ничейным результатом.

Риск "сорок" оказался чрезмерным, потому что на третьей компенсированной минуте Нуньес практически воспроизвел свой первый гол — 1:2.

"Ньюкасл" решил сыграть против "Ливерпуля" первым номером и был в этом хорош — за исключением реализации моментов. "Красные" шансов имели на порядок меньше, но распорядились ими сполна.

"Ньюкасл" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2023 20:30

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 27.08.2023 20:37 # largo-winch
    Ахуеть. Просто А-Х-У-Е-Т-Ь!!!
    Нуньез Монстр
    Просто хай класс от Собослаи! Выносите уже лучшего игрока ему

    (ответить)

  2. takernotagiver 27.08.2023 20:37 # takernotagiver
    У джиррорта рвет пукан)

    Жопарт ( )*( )

    27.08.2023 19:19 #
    jirrort

    9 Челси 3 4
    10 Ливерпуль 3 4


    жопанюхи на месте арюююююююююююююююююююююю

    (ответить)

  3. sausage 27.08.2023 20:37 # sausage
    Тут и писать-то особо нечего. Единственное, что хочется отметить, что Нуньес оба раза зряче бил, это хороший знак.

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  4. kos9k 27.08.2023 20:37 # kos9k
    Ахyенная победа, невероятная воля к победе, красавцы)
    Пенсо6ляди, что с е6алом?

    4. Ливерпуль

    П
    Р
    О
    П
    А
    С
    Т
    Ь

    10. членсeйдо

    (ответить)

  5. bmw-e34 27.08.2023 20:37 # bmw-e34
    Матч из серии плэй-офф... Напряжённый с первых минут и с интересной развязкой в конце сюжета.
    Несите Челси хоть прям щас)

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  6. skychnie-oboi 27.08.2023 20:37 # skychnie-oboi
    Просто обосцали всех хейтеров прямо в ротик.

    Воля+характер - это и есть ДНК ЛФК.

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  7. skydreams 27.08.2023 20:36 # skydreams
    Молодцы, характер почти как у Челси

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  8. hammersmith 27.08.2023 20:36 # hammersmith
    Обескровленный ливерпуль с удалениями в каждом матче, в жестояайшем кризисе, без опорника - 7 очков, залупси лондон с миллиардным составом, на бусте морали от смены тренера - отсот за отсосом, одна случайная победа над аутсайдером лиги.
    Представьте быть дауном пенсом и ни разц не видеть от своей команды таких триллеров как выдает ЛФК через матч, это пиздец. Все-таки никуда не денешься от определения лох(пенс) -это судьба.

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  9. brown-ale 27.08.2023 20:36 # brown-ale
    Пипец, вот это не фарт. Касл топово сыграл.

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  10. liverpool888 27.08.2023 20:36 # liverpool888
    Вот это характер, такие матчи я просто обожаю!
    Нуньес убийца, вышел и прибил Ньюкасл.
    Вся команда была великолепна - от основных до вышедших на замену, реакция после удаления тоже была феноменальная, команда надрывалась, но не сдавалась! Кровью и потом, мать вашу, кровью и потом!

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  11. keremet 27.08.2023 20:36 # keremet
    Нуннньессссс

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  12. alexomck 27.08.2023 20:36 # alexomck
    норм там ребята Уэбба каждый матч Ливерпулю левые красные выписывают, но не помогает:)

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  13. bembo 27.08.2023 20:35 # bembo
    Если по сути, то касл на второй тайм вышел сушить и не напрягаться.
    Это не подход топ команды.
    Вестимо прошлый сезон для них выдался слишком удачным. Посмотрим где по итогу закончат

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  14. quavo 27.08.2023 20:35 # quavo
    Как бы я ливер не любил, но гпенсы этого заслужили, уебки редкостные

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  15. slash-lfc 27.08.2023 20:34 # slash-lfc
    Все было пледначелтано блатишки. Пидоластелка сжала блелочек - Лузелка победила. Это бяза

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  16. madchester 27.08.2023 20:34 # madchester
    Респект и уважуха красные! Что что а яица у вас есть.

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  17. electric 27.08.2023 20:34 # electric
    Эй охранник!!!

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  18. sausage 27.08.2023 20:34 # sausage
    Бля, я кончил!

    (ответить)

  19. akado 27.08.2023 20:34 # akado
    Сильно. НЮ сам отдал.

    (ответить)

  20. takernotagiver 27.08.2023 20:34 # takernotagiver
    Жопарт ( )*( )

    27.08.2023 19:19 #
    jirrort

    9 Челси 3 4
    10 Ливерпуль 3 4


    жопанюхи на месте арюююююююююююююююююююююю

    (ответить)

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