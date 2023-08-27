"Ливерпуль" вдесятером победил "Ньюкасл" благодаря дублю Нуньеса
Дубль вышедшего на замену Дарвина Нуньеса позволил "Ливерпулю" вдесятером одержать победу 1:2 в гостях у "Ньюкасла".
Стартовый состав "сорок" не изменился по сравнению с поражением 1:0 от "Манчестер Сити" в прошлый уикенд.
В старт "красных" влились Жоэль Матип и Ватару Эндо, заменив Ибраиму Конате и Диогу Жоту.
В самом начале матча Трент Александер-Арнольд получил желтую карточку, а вскоре едва не схлопотал вторую, но рефери Джон Брукс не поддался соблазну удалить игрока "Ливерпуля".
Команды начали на хороших скоростях, а первый голевой момент возник на 17-й минуте. Луис Диас ворвался в штрафную "Ньюкасла" по левому краю, но не смог пробить Ника Поупа.
Хозяева ответили своим моментом на 25-й минуте. Александер-Арнольд прозевал пас Мохамеда Салаха назад, в результате чего Энтони Гордон вышел один на один по центру и катнул мяч под Алиссоном — 1:0.
Прошло еще три минуты, и гости остались вдесятером. Виргил Ван Дейк, как посчитал Брукс, совершил фол последней надежды на Александере Исаке, получив за это прямую красную карточку.
Получив численное преимущество, "Ньюкасл" прижал соперника и на 36-й минуте имел роскошный момент, чтобы удвоить счет. Мигель Альмирон технично принял мяч в штрафной и, не опуская его на землю, пробил, однако Алиссон невероятным образом перевел снаряд в перекладину.
Ближе к перерыву "Ливерпуль" чуть пришел в себя и отодвинул игру от своих ворот, но не более того — "Ньюкасл" по-прежнему выглядел мощно.
С началом второго тайма "сороки" вновь сосредоточились на атаках, принявшись искать второй гол вместо того, чтобы оберегать минимальное преимущество.
Хозяева создали немало моментов, а на 76-й минуте только штанга спасла гостей после удара Альмирона с левой ноги.
На 81-й минуте случилось нечто неожиданное — счет стал равным. Вышедший на замену Дарвин Нуньес ускользнул от Свена Ботмана, ворвался в штрафную по правому краю и пробил низом в дальний угол ворот — 1:1.
В концовке "Ньюкасл" вновь принялся атаковать, отказываясь довольствоваться ничейным результатом.
Риск "сорок" оказался чрезмерным, потому что на третьей компенсированной минуте Нуньес практически воспроизвел свой первый гол — 1:2.
"Ньюкасл" решил сыграть против "Ливерпуля" первым номером и был в этом хорош — за исключением реализации моментов. "Красные" шансов имели на порядок меньше, но распорядились ими сполна.
"Ньюкасл" — "Ливерпуль". Отчет о матче
27.08.2023 20:30
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Последние комментарии:
Ахуеть. Просто А-Х-У-Е-Т-Ь!!!
Нуньез Монстр
Просто хай класс от Собослаи! Выносите уже лучшего игрока ему
(ответить)
У джиррорта рвет пукан)
Жопарт ( )*( )
27.08.2023 19:19 #
jirrort
9 Челси 3 4
10 Ливерпуль 3 4
жопанюхи на месте арюююююююююююююююююююююю
(ответить)
Тут и писать-то особо нечего. Единственное, что хочется отметить, что Нуньес оба раза зряче бил, это хороший знак.
(ответить)
Ахyенная победа, невероятная воля к победе, красавцы)
Пенсо6ляди, что с е6алом?
4. Ливерпуль
П
Р
О
П
А
С
Т
Ь
10. членсeйдо
(ответить)
Матч из серии плэй-офф... Напряжённый с первых минут и с интересной развязкой в конце сюжета.
Несите Челси хоть прям щас)
(ответить)
Просто обосцали всех хейтеров прямо в ротик.
Воля+характер - это и есть ДНК ЛФК.
(ответить)
Молодцы, характер почти как у Челси
(ответить)
Обескровленный ливерпуль с удалениями в каждом матче, в жестояайшем кризисе, без опорника - 7 очков, залупси лондон с миллиардным составом, на бусте морали от смены тренера - отсот за отсосом, одна случайная победа над аутсайдером лиги.
Представьте быть дауном пенсом и ни разц не видеть от своей команды таких триллеров как выдает ЛФК через матч, это пиздец. Все-таки никуда не денешься от определения лох(пенс) -это судьба.
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Пипец, вот это не фарт. Касл топово сыграл.
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Вот это характер, такие матчи я просто обожаю!
Нуньес убийца, вышел и прибил Ньюкасл.
Вся команда была великолепна - от основных до вышедших на замену, реакция после удаления тоже была феноменальная, команда надрывалась, но не сдавалась! Кровью и потом, мать вашу, кровью и потом!
(ответить)
Нуннньессссс
(ответить)
норм там ребята Уэбба каждый матч Ливерпулю левые красные выписывают, но не помогает:)
(ответить)
Если по сути, то касл на второй тайм вышел сушить и не напрягаться.
Это не подход топ команды.
Вестимо прошлый сезон для них выдался слишком удачным. Посмотрим где по итогу закончат
(ответить)
Как бы я ливер не любил, но гпенсы этого заслужили, уебки редкостные
(ответить)
Все было пледначелтано блатишки. Пидоластелка сжала блелочек - Лузелка победила. Это бяза
(ответить)
Респект и уважуха красные! Что что а яица у вас есть.
(ответить)
Эй охранник!!!
(ответить)
Бля, я кончил!
(ответить)
Сильно. НЮ сам отдал.
(ответить)
Жопарт ( )*( )
27.08.2023 19:19 #
jirrort
9 Челси 3 4
10 Ливерпуль 3 4
жопанюхи на месте арюююююююююююююююююююююю
(ответить)
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