"Ливерпуль" вдесятером победил "Ньюкасл" благодаря дублю Нуньеса

Дубль вышедшего на замену Дарвина Нуньеса позволил "Ливерпулю" вдесятером одержать победу 1:2 в гостях у "Ньюкасла".

Стартовый состав "сорок" не изменился по сравнению с поражением 1:0 от "Манчестер Сити" в прошлый уикенд.



В старт "красных" влились Жоэль Матип и Ватару Эндо, заменив Ибраиму Конате и Диогу Жоту.



В самом начале матча Трент Александер-Арнольд получил желтую карточку, а вскоре едва не схлопотал вторую, но рефери Джон Брукс не поддался соблазну удалить игрока "Ливерпуля".



Команды начали на хороших скоростях, а первый голевой момент возник на 17-й минуте. Луис Диас ворвался в штрафную "Ньюкасла" по левому краю, но не смог пробить Ника Поупа.



Хозяева ответили своим моментом на 25-й минуте. Александер-Арнольд прозевал пас Мохамеда Салаха назад, в результате чего Энтони Гордон вышел один на один по центру и катнул мяч под Алиссоном — 1:0.



Прошло еще три минуты, и гости остались вдесятером. Виргил Ван Дейк, как посчитал Брукс, совершил фол последней надежды на Александере Исаке, получив за это прямую красную карточку.



Получив численное преимущество, "Ньюкасл" прижал соперника и на 36-й минуте имел роскошный момент, чтобы удвоить счет. Мигель Альмирон технично принял мяч в штрафной и, не опуская его на землю, пробил, однако Алиссон невероятным образом перевел снаряд в перекладину.



Ближе к перерыву "Ливерпуль" чуть пришел в себя и отодвинул игру от своих ворот, но не более того — "Ньюкасл" по-прежнему выглядел мощно.



С началом второго тайма "сороки" вновь сосредоточились на атаках, принявшись искать второй гол вместо того, чтобы оберегать минимальное преимущество.



Хозяева создали немало моментов, а на 76-й минуте только штанга спасла гостей после удара Альмирона с левой ноги.



На 81-й минуте случилось нечто неожиданное — счет стал равным. Вышедший на замену Дарвин Нуньес ускользнул от Свена Ботмана, ворвался в штрафную по правому краю и пробил низом в дальний угол ворот — 1:1.



В концовке "Ньюкасл" вновь принялся атаковать, отказываясь довольствоваться ничейным результатом.



Риск "сорок" оказался чрезмерным, потому что на третьей компенсированной минуте Нуньес практически воспроизвел свой первый гол — 1:2.



"Ньюкасл" решил сыграть против "Ливерпуля" первым номером и был в этом хорош — за исключением реализации моментов. "Красные" шансов имели на порядок меньше, но распорядились ими сполна.



"Ньюкасл" — "Ливерпуль". Отчет о матче