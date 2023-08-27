МЮ составил шорт-лист из трех левых защитников

"Манчестер Юнайтед" составил шорт-лист из трех игроков для укрепления позиции левого защитника.

"Юнайтед" был вынужден задуматься об усилении левого фланга обороны после того, как Люк Шоу вслед за Тиреллом Маласиа выбыл с травмой, а Брандон Уильямс ушел в аренду.



Еще накануне появилась информация, что "Юнайтед" сделал запрос насчет Марка Кукурельи из "Челси", однако The Telegraph утверждает, что это лишь один из трех рассматриваемых "красными дьяволами" вариантов.



Помимо 25-летнего Кукурельи, "Юнайтед" также интересуется 32-летним Маркосом Алонсо из "Барселоны" и 26-летним Серхио Регилоном из "Тоттенхэма". Примечательно, что все трое являются игроками сборной Испании.



Например, Регилоном "Юнайтед" интересовался еще в 2020 году, но в итоге Серхио перешел в "Тоттенхэм", а "дьяволы" приобрели у "Порту" Алекса Теллеса, который в прошлом месяце отправился в "Аль-Наср".



Что касается Алонсо, то он известен в Англии по выступлениям за "Челси", откуда в сентябре 2022 отправился свободным агентом в "Барселону".