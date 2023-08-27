"Тоттенхэм" попытается купить Бреннана Джонсона

"Тоттенхэм" попытается приобрести нападающего "Ноттингем Форест" Бреннана Джонсона в концовке летнего трансферного окна.

Ранее в августе "Тоттенхэм" проводил в "Баварию" Харри Кейна, однако Sky Sports утверждает, что взамен "шпоры" предпочитают пригласить игрока профиля Джонсона, нежели классического центрального форварда.



Джонсон, выступающий на позиции правого флангового нападающего, является одним из трех рассматриваемых "Тоттенхэмом" вариантов, но два других источник не называет.



Помимо "Тоттенхэма", в услугах Бреннана также заинтересованы "Челси" и "Брентфорд", но ни тот клуб, ни другой не готов заплатить свыше 40 миллионов фунтов, которые ранее этим летом за 22-летнего валлийца предлагали "пчелы".



Джонсон был ключевым игроком "Форест" в прошлом сезоне, забив восемь голов и отдав три результативные передачи, что позволило "лесникам" остаться в Премьер-Лиге.