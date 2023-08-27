"Сити" победил в Шеффилде и возглавил Премьер-Лигу

Эрлинг Холанд Пощекотав нервы своим болельщикам в концовке матча, "Манчестер Сити" все же одержал победу 1:2 в гостях у "Шеффилд Юнайтед" и единолично возглавил Премьер-Лигу.

Из-за травмы "клинки" недосчитались Макса Лоу, чье место в стартовом составе занял Джордж Болдок.

В старт "горожан" вернулись Натан Аке и Бернарду Силва, заменив Мануэля Аканджи и Фила Фодена. Новичок Жереми Доку был назван среди запасных.

"Сити" полностью доминировал над соперником с самого начала матча, но атаковал довольно неторопливо, да и "Шеффилд Юнайтед" пытался максимально тормозить игру.

На 20-й минуте Натан Аке ногой опустил мяч в ворота после подачи штрафного и "свечки" головой Родри, однако из-за офсайда у испанского полузащитника гол не был засчитан.

Первый по-настоящему голевой момент возник на 27-й минуте, когда Эрлинг Холанд поставил корпус защитнику в штрафной и с помощью рикошета вывел на удар Хулиана Альвареса, но тот с границы вратарской пробил в выдвинувшегося навстречу голкипера.

На 35-й минуте хозяева дрогнули. Джон Иган рукой прервал прострел Альвареса вдоль ворот, и рефери назначил пенальти. К 11-метровой отметке подошел Холанд и пробил в штангу!

Промах Холанда негативно сказался на и без того невысоком энтузиазме чемпионов Премьер-Лиги, которые в остатке первого тайма серьезных угроз воротам соперника создать не смогли.

В начале второго тайма Холанд совершил еще один промах, нанеся удар с отскоком от газона из убойной позиции — рядом со штангой.

На 58-й минуте промахнулся уже Родри, избавившись от опеки защитника и пробив из пределов штрафной.

На 61-й минуте Холанд был выведен на удар с подступов к вратарской площади, но не смог пробить голкипера.

В конце концов "Сити" дожал "Шеффилд Юнайтед". На 63-й минуте Джек Грилиш с левого края штрафной навесил к дальней штанге, где головой результативно сыграл Холанд — 0:1.

После забитого гола "горожане" почти не изменили свою игру, а вот "клинкам" терять было уже нечего — счет подгонял их вперед.

Атаки хозяев были довольно робкими, но на 85-й минуте счет стал ровным. Все началось с попытки Кайла Уолкера сыграть пяткой в своей штрафной, в результате чего мяч достался сопернику, и Джейдон Богл ударом с острого угла застал Эдерсона врасплох — 1:1.

Правда равновесие в счете держалось недолго. На 88-й минуте вышедший на замену Фил Фоден совершил техническую ошибку, не сумев обработать мяч в штрафной, однако снаряд отскочил к Родри, и тот немедленно пробил — 1:2.

У хозяев был еще один момент, но Анел Ахмедходжич не смог занести мяч в ворота и оставил победу за гостями.

"Сити" имел тотальное преимущество по всем показателям, включая опасные моменты, и это удивительно, что в концовке "Шеффилд Юнайтед" удалось ненадолго вернуть интригу. "Клинки" могли зацепиться за очко, но их везение закончилось раньше.

"Шеффилд Юнайтед" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2023 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1032

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. bembo 27.08.2023 18:57 # bembo
    Кау же ябут зеропупиков

    (ответить)

  2. sausage 27.08.2023 18:56 # sausage
    Эх, Трентуха...(

    (ответить)

  3. brown-ale 27.08.2023 18:56 # brown-ale
    Как же Салаху хочется к братьям-арабам.

    (ответить)

  4. electric 27.08.2023 18:56 # electric
    ОРУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ

    (ответить)

  5. akado 27.08.2023 18:56 # akado
    Трентууууха!!!!

    (ответить)

  6. hammersmith 27.08.2023 18:55 # hammersmith
    Какой же у залухуя китаец долбоеб это пиздец

    (ответить)

  7. pepguardiola 27.08.2023 18:51 # pepguardiola
    Ж
    И
    В
    И

    (ответить)

  8. pepguardiola 27.08.2023 18:51 # pepguardiola
    ОСЕТРИН

    (ответить)

  9. high-malvern 27.08.2023 18:44 # high-malvern
    Шутка дня, блять. В матче Ньюкасла и Ливерпуля не дали железную 2-ю желтую карточку игроку Ливерпуля.

    (ответить)

  10. high-malvern 27.08.2023 18:42 # high-malvern
    Сочувствую болельщикам Ньюкасла.

    (ответить)

  11. sausage 27.08.2023 18:42 # sausage
    Ппц чёт заруба и нервы с первых же минут. Так и до кк недолго, ещё и покалечат друг друга.

    (ответить)

  12. high-malvern 27.08.2023 18:40 # high-malvern
    ПОЗООООРРРР!

    (ответить)

  13. dexter 27.08.2023 18:37 # dexter
    Ахахахахахах желтую Тренту... Ору!

    (ответить)

  14. ganinilyha 27.08.2023 18:33 # ganinilyha
    Интересная лига

    (ответить)

  15. electric 27.08.2023 18:31 # electric
    Вперёд, КНЯЗИ!!!

    (ответить)

  16. brown-ale 27.08.2023 18:24 # brown-ale
    Шеффилд с Лутоном вылетят 100%.

    (ответить)

  17. sausage 27.08.2023 18:21 # sausage
    Ну чё, пенсо пидары, все у экранов собрались Ливерпуль смотреть? То-то же.

    (ответить)

  18. gameboy 27.08.2023 18:20 # gameboy
    Суки ебаные

    (ответить)

  19. superperez101 27.08.2023 18:20 # superperez101
    с чемпиком все ясно и на этот сезон

    (ответить)

  20. sausage 27.08.2023 18:15 # sausage
    Думал Сити без вариантов разнесёт Шеффилд, даже смотреть не стал, Вилла поинтереснее. А тут вон оно как получилось.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: