"Сити" победил в Шеффилде и возглавил Премьер-Лигу

Пощекотав нервы своим болельщикам в концовке матча, "Манчестер Сити" все же одержал победу 1:2 в гостях у "Шеффилд Юнайтед" и единолично возглавил Премьер-Лигу.

Из-за травмы "клинки" недосчитались Макса Лоу, чье место в стартовом составе занял Джордж Болдок.



В старт "горожан" вернулись Натан Аке и Бернарду Силва, заменив Мануэля Аканджи и Фила Фодена. Новичок Жереми Доку был назван среди запасных.



"Сити" полностью доминировал над соперником с самого начала матча, но атаковал довольно неторопливо, да и "Шеффилд Юнайтед" пытался максимально тормозить игру.



На 20-й минуте Натан Аке ногой опустил мяч в ворота после подачи штрафного и "свечки" головой Родри, однако из-за офсайда у испанского полузащитника гол не был засчитан.



Первый по-настоящему голевой момент возник на 27-й минуте, когда Эрлинг Холанд поставил корпус защитнику в штрафной и с помощью рикошета вывел на удар Хулиана Альвареса, но тот с границы вратарской пробил в выдвинувшегося навстречу голкипера.



На 35-й минуте хозяева дрогнули. Джон Иган рукой прервал прострел Альвареса вдоль ворот, и рефери назначил пенальти. К 11-метровой отметке подошел Холанд и пробил в штангу!



Промах Холанда негативно сказался на и без того невысоком энтузиазме чемпионов Премьер-Лиги, которые в остатке первого тайма серьезных угроз воротам соперника создать не смогли.



В начале второго тайма Холанд совершил еще один промах, нанеся удар с отскоком от газона из убойной позиции — рядом со штангой.



На 58-й минуте промахнулся уже Родри, избавившись от опеки защитника и пробив из пределов штрафной.



На 61-й минуте Холанд был выведен на удар с подступов к вратарской площади, но не смог пробить голкипера.



В конце концов "Сити" дожал "Шеффилд Юнайтед". На 63-й минуте Джек Грилиш с левого края штрафной навесил к дальней штанге, где головой результативно сыграл Холанд — 0:1.



После забитого гола "горожане" почти не изменили свою игру, а вот "клинкам" терять было уже нечего — счет подгонял их вперед.



Атаки хозяев были довольно робкими, но на 85-й минуте счет стал ровным. Все началось с попытки Кайла Уолкера сыграть пяткой в своей штрафной, в результате чего мяч достался сопернику, и Джейдон Богл ударом с острого угла застал Эдерсона врасплох — 1:1.



Правда равновесие в счете держалось недолго. На 88-й минуте вышедший на замену Фил Фоден совершил техническую ошибку, не сумев обработать мяч в штрафной, однако снаряд отскочил к Родри, и тот немедленно пробил — 1:2.



У хозяев был еще один момент, но Анел Ахмедходжич не смог занести мяч в ворота и оставил победу за гостями.



"Сити" имел тотальное преимущество по всем показателям, включая опасные моменты, и это удивительно, что в концовке "Шеффилд Юнайтед" удалось ненадолго вернуть интригу. "Клинки" могли зацепиться за очко, но их везение закончилось раньше.



"Шеффилд Юнайтед" — "Манчестер Сити". Отчет о матче