"Сити" победил в Шеффилде и возглавил Премьер-Лигу
Пощекотав нервы своим болельщикам в концовке матча, "Манчестер Сити" все же одержал победу 1:2 в гостях у "Шеффилд Юнайтед" и единолично возглавил Премьер-Лигу.
Из-за травмы "клинки" недосчитались Макса Лоу, чье место в стартовом составе занял Джордж Болдок.
В старт "горожан" вернулись Натан Аке и Бернарду Силва, заменив Мануэля Аканджи и Фила Фодена. Новичок Жереми Доку был назван среди запасных.
"Сити" полностью доминировал над соперником с самого начала матча, но атаковал довольно неторопливо, да и "Шеффилд Юнайтед" пытался максимально тормозить игру.
На 20-й минуте Натан Аке ногой опустил мяч в ворота после подачи штрафного и "свечки" головой Родри, однако из-за офсайда у испанского полузащитника гол не был засчитан.
Первый по-настоящему голевой момент возник на 27-й минуте, когда Эрлинг Холанд поставил корпус защитнику в штрафной и с помощью рикошета вывел на удар Хулиана Альвареса, но тот с границы вратарской пробил в выдвинувшегося навстречу голкипера.
На 35-й минуте хозяева дрогнули. Джон Иган рукой прервал прострел Альвареса вдоль ворот, и рефери назначил пенальти. К 11-метровой отметке подошел Холанд и пробил в штангу!
Промах Холанда негативно сказался на и без того невысоком энтузиазме чемпионов Премьер-Лиги, которые в остатке первого тайма серьезных угроз воротам соперника создать не смогли.
В начале второго тайма Холанд совершил еще один промах, нанеся удар с отскоком от газона из убойной позиции — рядом со штангой.
На 58-й минуте промахнулся уже Родри, избавившись от опеки защитника и пробив из пределов штрафной.
На 61-й минуте Холанд был выведен на удар с подступов к вратарской площади, но не смог пробить голкипера.
В конце концов "Сити" дожал "Шеффилд Юнайтед". На 63-й минуте Джек Грилиш с левого края штрафной навесил к дальней штанге, где головой результативно сыграл Холанд — 0:1.
После забитого гола "горожане" почти не изменили свою игру, а вот "клинкам" терять было уже нечего — счет подгонял их вперед.
Атаки хозяев были довольно робкими, но на 85-й минуте счет стал ровным. Все началось с попытки Кайла Уолкера сыграть пяткой в своей штрафной, в результате чего мяч достался сопернику, и Джейдон Богл ударом с острого угла застал Эдерсона врасплох — 1:1.
Правда равновесие в счете держалось недолго. На 88-й минуте вышедший на замену Фил Фоден совершил техническую ошибку, не сумев обработать мяч в штрафной, однако снаряд отскочил к Родри, и тот немедленно пробил — 1:2.
У хозяев был еще один момент, но Анел Ахмедходжич не смог занести мяч в ворота и оставил победу за гостями.
"Сити" имел тотальное преимущество по всем показателям, включая опасные моменты, и это удивительно, что в концовке "Шеффилд Юнайтед" удалось ненадолго вернуть интригу. "Клинки" могли зацепиться за очко, но их везение закончилось раньше.
"Шеффилд Юнайтед" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
27.08.2023 18:00
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Последние комментарии:
Кау же ябут зеропупиков
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Эх, Трентуха...(
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Как же Салаху хочется к братьям-арабам.
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ОРУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ
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Трентууууха!!!!
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Какой же у залухуя китаец долбоеб это пиздец
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Ж
И
В
И
(ответить)
ОСЕТРИН
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Шутка дня, блять. В матче Ньюкасла и Ливерпуля не дали железную 2-ю желтую карточку игроку Ливерпуля.
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Сочувствую болельщикам Ньюкасла.
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Ппц чёт заруба и нервы с первых же минут. Так и до кк недолго, ещё и покалечат друг друга.
(ответить)
ПОЗООООРРРР!
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Ахахахахахах желтую Тренту... Ору!
(ответить)
Интересная лига
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Вперёд, КНЯЗИ!!!
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Шеффилд с Лутоном вылетят 100%.
(ответить)
Ну чё, пенсо пидары, все у экранов собрались Ливерпуль смотреть? То-то же.
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Суки ебаные
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с чемпиком все ясно и на этот сезон
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Думал Сити без вариантов разнесёт Шеффилд, даже смотреть не стал, Вилла поинтереснее. А тут вон оно как получилось.
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