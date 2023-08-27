Хау: "Нам нравился Собослаи"

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау подтвердил, что его клуб был заинтересован в полузащитнике "Ливерпуля" Доминике Собослаи.

Этим летом "Ливерпуль" приобрел Собослаи у "РБ Лейпциг" за 60 миллионов фунтов. Доминик полностью сыграл оба первых матча "красных" в новом сезоне Премьер-Лиги.



В преддверии домашнего матча против "Ливерпуля" Хау признался в симпатиях к Собослаи и намекнул, что правила финансового фейр-плей не позволили "Ньюкаслу" побороться за 22-летнего венгра.



"Да, бесспорно, нам он нравился. Он очень хорошо начал свою карьеру и является капитаном своей сборной с юного возраста. Это говорит все о его характере".



"Он очень техничный игрок, и да, он бы стал довольно дорогой покупкой для нас. Каждый трансфер отличается и зависит от многих факторов, но он определенно нравился нам", — цитирует Хау Liverpool Echo.