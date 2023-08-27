"Вест Хэм" возобновил переговоры по Магуайру

"Вест Хэм" возобновил диалог с "Манчестер Юнайтед" насчет приобретения защитника Харри Магуайра.

Ранее в августе "Вест Хэм" свернул переговоры по Магуайру и купил у "Штутгарта" Константиноса Мавропаноса за 18 миллионов фунтов.



По информации The Sun, сейчас "Вест Хэм" вновь контактирует с "Юнайтед" насчет 30-летнего англичанина и надеется достичь компромисса до закрытия трансферного окна 1 сентября.



Камнем преткновения остается компенсация, которую намерен получить Магуайр от "Юнайтед", соглашаясь на смену клуба с понижением зарплаты.



В Манчестере у Магуайра остается еще два года по контракту с зарплатой в 190,000 фунтов в неделю, тогда как "молотобойцы" готовы платить Харри только 120,000 фунтов каждые семь дней.



Добавим, Магуайр не сыграл ни минуты в трех первых матчах "Юнайтед" в новом сезоне Премьер-Лиги. Главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг ясно показал, какую роль отводит Харри.