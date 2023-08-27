"Вест Хэм" возобновил переговоры по Магуайру

Харри Магуайр "Вест Хэм" возобновил диалог с "Манчестер Юнайтед" насчет приобретения защитника Харри Магуайра.

Ранее в августе "Вест Хэм" свернул переговоры по Магуайру и купил у "Штутгарта" Константиноса Мавропаноса за 18 миллионов фунтов.

По информации The Sun, сейчас "Вест Хэм" вновь контактирует с "Юнайтед" насчет 30-летнего англичанина и надеется достичь компромисса до закрытия трансферного окна 1 сентября.

Камнем преткновения остается компенсация, которую намерен получить Магуайр от "Юнайтед", соглашаясь на смену клуба с понижением зарплаты.

В Манчестере у Магуайра остается еще два года по контракту с зарплатой в 190,000 фунтов в неделю, тогда как "молотобойцы" готовы платить Харри только 120,000 фунтов каждые семь дней.

Добавим, Магуайр не сыграл ни минуты в трех первых матчах "Юнайтед" в новом сезоне Премьер-Лиги. Главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг ясно показал, какую роль отводит Харри.


Метки Вест Хэм, Магуайр, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2023 16:00

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Последние комментарии:




  1. vahrom 27.08.2023 17:12 # vahrom
    Смысл пытаться подписать немотивированного игрока с конской зарплатой и ещё более конским чсв ?

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  2. hammersmith 27.08.2023 16:44 # hammersmith
    Хуйня, Мавропаноса взяли уже

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  3. closer 27.08.2023 16:01 # closer
    Самый дорогой защ мира, блэт)

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