Салаха ждут в Дубае для медобследования

Мохамед Салах Несмотря на опровержение главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, нападающего "красных" Мохамеда Салаха продолжают сватать в Саудовскую Аравию.

В минувшую пятницу Клопп на своей пресс-конференции заявил, что его клубу не поступало никаких предложений от саудовских клубов насчет Салаха, а если бы и поступило, ответом было бы "нет".

Однако этого заявления Клоппа оказалось недостаточно, чтобы успокоить спекуляции насчет возможного перехода 31-летнего игрока сборной Египта в "Аль-Иттихад".

Более того, саудовский бродкастер KSA Sports TV утверждает, что выезд к "Ньюкаслу" в воскресенье станет последним матчем Салаха за "Ливерпуль".

По информации медиа, сразу после матча на "Сент-Джеймс Парк" Мохамед вылетит в Дубай для прохождения медобследования.

"Аль-Иттихад" настроен на скорейшее заключение сделки, чтобы оставить "Ливерпулю" время обзавестись заменой для Салаха, ведь трансферное окно в Премьер-Лиге закрывается уже в ближайшую пятницу.


Метки Аль-Иттихад, Ливерпуль, Салах, слухи

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2023 15:00

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  1. shakur 27.08.2023 15:11 # shakur
    Венгра вернуть на родную позицию, а в центр купить Эзе.

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