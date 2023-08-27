Салаха ждут в Дубае для медобследования

Несмотря на опровержение главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, нападающего "красных" Мохамеда Салаха продолжают сватать в Саудовскую Аравию.

В минувшую пятницу Клопп на своей пресс-конференции заявил, что его клубу не поступало никаких предложений от саудовских клубов насчет Салаха, а если бы и поступило, ответом было бы "нет".



Однако этого заявления Клоппа оказалось недостаточно, чтобы успокоить спекуляции насчет возможного перехода 31-летнего игрока сборной Египта в "Аль-Иттихад".



Более того, саудовский бродкастер KSA Sports TV утверждает, что выезд к "Ньюкаслу" в воскресенье станет последним матчем Салаха за "Ливерпуль".



По информации медиа, сразу после матча на "Сент-Джеймс Парк" Мохамед вылетит в Дубай для прохождения медобследования.



"Аль-Иттихад" настроен на скорейшее заключение сделки, чтобы оставить "Ливерпулю" время обзавестись заменой для Салаха, ведь трансферное окно в Премьер-Лиге закрывается уже в ближайшую пятницу.