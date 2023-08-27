"Шеффилд Юнайтед" купил Арчера у "Виллы"

Новичок Премьер-Лиги "Шеффилд Юнайтед" завершил приобретение нападающего "Астон Виллы" Кэмерона Арчера за 18 миллионов фунтов.

21-летний Арчер заключил с "Шеффилд Юнайтед" контракт до 2027 года и стал восьмым приобретением "клинков" в это трансферное окно.



Арчер находился в системе "Виллы" с восьми лет, дебютировав за первую команду родного клуба в 17-летнем возрасте. Всего Кэмерон сыграл 14 матчей за бирмингемцев, забив четыре гола.



Вторую половину прошлого сезона Арчер отыграл за "Мидлсбро" из Чемпионшипа на правах аренды, забив 11 голов в 20 матчах.



Ранее этим летом Кэмерон выиграл с молодежной сборной Англии U-21 Чемпионат Европы, дважды отличившись на пути к трофею.