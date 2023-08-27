Галлахер решил остаться в "Челси"

Полузащитник "Челси" Конор Галлахер принял решение остаться на "Стэмфорд Бридж" этим летом.

Изначально Галлахер значился среди игроков, насчет которых "Челси" был готов выслушать предложения. Казалось, приглашение "синими" Мойсеса Кайседо и Ромео Лавиа только увеличивает вероятность продажи Конора.



По информации Football Insider, у Галлахера была реальная возможность уйти в "Тоттенхэм". Кроме того, ранее этим летом заполучить Конора пытался "Вест Хэм".



Однако Галллахер принял решение сражаться на место в планах главного тренера "Челси" Маурисио Почеттино, и стоит отметить, пока дела 23-летнего англичанина идут неплохо.



Галлахер выходил в стартовом составе на все три первых матча "Челси" в новом сезоне Премьер-Лиги, два из них сыграв полностью.