Галлахер решил остаться в "Челси"

Конор Галлахер Полузащитник "Челси" Конор Галлахер принял решение остаться на "Стэмфорд Бридж" этим летом.

Изначально Галлахер значился среди игроков, насчет которых "Челси" был готов выслушать предложения. Казалось, приглашение "синими" Мойсеса Кайседо и Ромео Лавиа только увеличивает вероятность продажи Конора.

По информации Football Insider, у Галлахера была реальная возможность уйти в "Тоттенхэм". Кроме того, ранее этим летом заполучить Конора пытался "Вест Хэм".

Однако Галллахер принял решение сражаться на место в планах главного тренера "Челси" Маурисио Почеттино, и стоит отметить, пока дела 23-летнего англичанина идут неплохо.

Галлахер выходил в стартовом составе на все три первых матча "Челси" в новом сезоне Премьер-Лиги, два из них сыграв полностью.


Метки Галлахер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2023 13:00

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  1. chelseaaaa 27.08.2023 13:26 # chelseaaaa
    Главное чтобы не как Маунт, в итоге свалил

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  2. akado 27.08.2023 13:22 # akado
    Да от него там мало что зависело. Захотели бы- выпнули.

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