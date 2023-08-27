Собослаи: "Ливерпуль" финиширует первым в Премьер-Лиге"
Полузащитник "Ливерпуля" Доминик Собослаи уверен, что его команде по силам выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.
Прошлый сезон "Ливерпуль" завершил только на пятом месте в Премьер-Лиге, а этим летом значительно обновил свой состав, поэтому на старте новой кампании "красных" не относили к числу главных фаворитов.
Однако прибывший из "РБ Лейпциг" этим летом Собослаи верит в себя и своих новых партнеров по команде, намереваясь к финишу оставить "Манчестер Сити" позади.
"Кто финиширует в Премьер-Лиге первым? Мы. Это не шутка. Я правда так думаю. Я всегда мыслю таким образом, даже если это тяжело".
"В этой лиге всегда есть хорошие команды, но мы являемся одной из них. У нас очень хороший тренер и игроки. Я такой человек, который хочет быть первым. Я хочу выиграть все, потому что никто не будет спрашивать тебя, каково это быть вторым".
"Клубы вроде "Сити" будут думать, что выиграют они, и мы будем мыслить так же", — цитирует Собослаи Daily Mail.
27.08.2023 12:00
Просмотров: 1083
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Тогда с тебя дубль сегодня.
(ответить)
Подорвал середняков из 12-места
(ответить)
Топчик)
(ответить)
иногда лучше молчать.... 7-8 место максимум.
(ответить)
Этот обрсранный дайвер ещё и аутизмом болен. Просто идеальный трансфер для картонки, теперь я понял зачем его взяли
(ответить)
П О Б Е Д И Т Е Л Ь
КНЯЗЬ!!!
(ответить)
С такой игрой в 4-ку попасть уже достижение. Конкуренты хороши. Проходных команд нет, даже самая слабая команда может дать бой и отобрать очки.
(ответить)
Первым с конца
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий