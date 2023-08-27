Собослаи: "Ливерпуль" финиширует первым в Премьер-Лиге"

Полузащитник "Ливерпуля" Доминик Собослаи уверен, что его команде по силам выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.

Прошлый сезон "Ливерпуль" завершил только на пятом месте в Премьер-Лиге, а этим летом значительно обновил свой состав, поэтому на старте новой кампании "красных" не относили к числу главных фаворитов.



Однако прибывший из "РБ Лейпциг" этим летом Собослаи верит в себя и своих новых партнеров по команде, намереваясь к финишу оставить "Манчестер Сити" позади.



"Кто финиширует в Премьер-Лиге первым? Мы. Это не шутка. Я правда так думаю. Я всегда мыслю таким образом, даже если это тяжело".



"В этой лиге всегда есть хорошие команды, но мы являемся одной из них. У нас очень хороший тренер и игроки. Я такой человек, который хочет быть первым. Я хочу выиграть все, потому что никто не будет спрашивать тебя, каково это быть вторым".



"Клубы вроде "Сити" будут думать, что выиграют они, и мы будем мыслить так же", — цитирует Собослаи Daily Mail.