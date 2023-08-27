Собослаи: "Ливерпуль" финиширует первым в Премьер-Лиге"

Доминик Собослаи Полузащитник "Ливерпуля" Доминик Собослаи уверен, что его команде по силам выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.

Прошлый сезон "Ливерпуль" завершил только на пятом месте в Премьер-Лиге, а этим летом значительно обновил свой состав, поэтому на старте новой кампании "красных" не относили к числу главных фаворитов.

Однако прибывший из "РБ Лейпциг" этим летом Собослаи верит в себя и своих новых партнеров по команде, намереваясь к финишу оставить "Манчестер Сити" позади.

"Кто финиширует в Премьер-Лиге первым? Мы. Это не шутка. Я правда так думаю. Я всегда мыслю таким образом, даже если это тяжело".

"В этой лиге всегда есть хорошие команды, но мы являемся одной из них. У нас очень хороший тренер и игроки. Я такой человек, который хочет быть первым. Я хочу выиграть все, потому что никто не будет спрашивать тебя, каково это быть вторым".

"Клубы вроде "Сити" будут думать, что выиграют они, и мы будем мыслить так же", — цитирует Собослаи Daily Mail.


Метки Ливерпуль, Премьер-Лига, Собослаи

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2023 12:00

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  1. shakur 27.08.2023 13:16 # shakur
    Тогда с тебя дубль сегодня.

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  2. largo-winch 27.08.2023 13:09 # largo-winch
    Подорвал середняков из 12-места

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  3. keremet 27.08.2023 13:05 # keremet
    Топчик)

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  4. vals1702 27.08.2023 12:50 # vals1702
    иногда лучше молчать.... 7-8 место максимум.

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  5. division 27.08.2023 12:42 # division
    Этот обрсранный дайвер ещё и аутизмом болен. Просто идеальный трансфер для картонки, теперь я понял зачем его взяли

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  6. electric 27.08.2023 12:41 # electric
    П О Б Е Д И Т Е Л Ь
    КНЯЗЬ!!!

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  7. desert-eagle 27.08.2023 12:39 # desert-eagle
    С такой игрой в 4-ку попасть уже достижение. Конкуренты хороши. Проходных команд нет, даже самая слабая команда может дать бой и отобрать очки.

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  8. suddenly 27.08.2023 12:30 # suddenly
    Первым с конца

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