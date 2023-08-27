"Манчестер Сити" готов продать Филлипса

"Манчестер Сити" открыт к расставанию с полузащитником Калвином Филлипсом.

"Сити" только год назад приобрел Филлипса у "Лидса" за 45 миллионов фунтов, однако проблемы со здоровьем помешали Калвину стать хоть сколько-нибудь важным игроком для команды Хосепа Гвардиолы.



По информации The Athletic, "Сити" с радостью бы продал Филлипса уже после одного сезона, но проблема в том, что сам Калвин не хочет уходить и все еще надеется заиграть на "Этихад".



Впрочем, эта ситуация еще может измениться. Гвардиола уже показал, что купленному у "Челси" Матео Ковачичу доверяет больше, нежели Филлипсу, вдобавок "горожане" сражаются за Матеуша Нунеша из "Вулверхэмптона".



Если Филлипс поймет, что ему нет места в планах Гвардиолы, это может подтолкнуть Калвина к расставанию с "Сити" на исходе летнего трансферного окна.



Добавим, ранее 27-летнего англичанина сватали в "Ливерпуль" и "Баварию".