"Манчестер Сити" готов продать Филлипса

Калвин Филлипс "Манчестер Сити" открыт к расставанию с полузащитником Калвином Филлипсом.

"Сити" только год назад приобрел Филлипса у "Лидса" за 45 миллионов фунтов, однако проблемы со здоровьем помешали Калвину стать хоть сколько-нибудь важным игроком для команды Хосепа Гвардиолы.

По информации The Athletic, "Сити" с радостью бы продал Филлипса уже после одного сезона, но проблема в том, что сам Калвин не хочет уходить и все еще надеется заиграть на "Этихад".

Впрочем, эта ситуация еще может измениться. Гвардиола уже показал, что купленному у "Челси" Матео Ковачичу доверяет больше, нежели Филлипсу, вдобавок "горожане" сражаются за Матеуша Нунеша из "Вулверхэмптона".

Если Филлипс поймет, что ему нет места в планах Гвардиолы, это может подтолкнуть Калвина к расставанию с "Сити" на исходе летнего трансферного окна.

Добавим, ранее 27-летнего англичанина сватали в "Ливерпуль" и "Баварию".


Метки Манчестер Сити, Филлипс

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2023 11:00

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 27.08.2023 11:34 # chelsiukpro
    Жуткий топарик! Но чашек за карьеру уже взял :)

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  2. chelsea-69 27.08.2023 11:17 # chelsea-69
    Король!

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  3. shakur 27.08.2023 11:15 # shakur
    Только не в Ливерпуль...

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