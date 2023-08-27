Лукаку подтвердил, что направляется в "Рому"
Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку подтвердил, что направляется в "Рому" на правах аренды.
Ранее этим летом "Челси" пытался продать Лукаку в "Интер", "Ювентус" и "Аль-Хиляль", но безуспешно.
В конце концов "синие" согласились снова отправить Ромелу в аренду, и право подписать 30-летнего бельгийца до конца сезона 2023/24 достается "Роме".
По информации The Sun, "Рома" заплатит солидную арендную плату, а также полностью возьмет на себя зарплату Лукаку в 325,000 фунтов в неделю.
"Завтра я вылетаю в Рим на подписание контракта", — сообщил Лукаку репортерам в Бельгии.
Интерес "Ромы" к Лукаку обусловлен тем, что нападающий Тэмми Абрахэм находится вне игры с травмой крестообразных связок колена.
27.08.2023 08:00
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Маур красавчик
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Молодцы, сбагрили хоть так
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