Лукаку подтвердил, что направляется в "Рому"

Ромелу Лукаку Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку подтвердил, что направляется в "Рому" на правах аренды.

Ранее этим летом "Челси" пытался продать Лукаку в "Интер", "Ювентус" и "Аль-Хиляль", но безуспешно.

В конце концов "синие" согласились снова отправить Ромелу в аренду, и право подписать 30-летнего бельгийца до конца сезона 2023/24 достается "Роме".

По информации The Sun, "Рома" заплатит солидную арендную плату, а также полностью возьмет на себя зарплату Лукаку в 325,000 фунтов в неделю.

"Завтра я вылетаю в Рим на подписание контракта", — сообщил Лукаку репортерам в Бельгии.

Интерес "Ромы" к Лукаку обусловлен тем, что нападающий Тэмми Абрахэм находится вне игры с травмой крестообразных связок колена.


Метки Лукаку, Рома, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2023 08:00

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