Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку подтвердил, что направляется в "Рому" на правах аренды.

Ранее этим летом "Челси" пытался продать Лукаку в "Интер", "Ювентус" и "Аль-Хиляль", но безуспешно.



В конце концов "синие" согласились снова отправить Ромелу в аренду, и право подписать 30-летнего бельгийца до конца сезона 2023/24 достается "Роме".



По информации The Sun, "Рома" заплатит солидную арендную плату, а также полностью возьмет на себя зарплату Лукаку в 325,000 фунтов в неделю.



"Завтра я вылетаю в Рим на подписание контракта", — сообщил Лукаку репортерам в Бельгии.



Интерес "Ромы" к Лукаку обусловлен тем, что нападающий Тэмми Абрахэм находится вне игры с травмой крестообразных связок колена.