Тен Хаг: "Эта команда нашла способ победить"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг назвал "ужасом" начало матча против "Ноттингем Форест", но отметил морально-волевые качества своей команды.

Дважды пропустив в течение четырех первых минут субботнего матча Премьер-Лиги на "Олд Траффорд", "Юнайтед" нашел в себе силы одержать победу со счетом 2:3.



Тен Хаг признает, что "Юнайтед" нужно поработать над улучшением своей игры, однако Эрик все равно доволен тем, как его команда стремилась победить.



"Это ужас, как мы начали матч, позволив им забить два гола и совершив ошибки, но я очень доволен камбэком. Я доволен тем, как мы проявили лидерские качества, сохраняли спокойствие и хладнокровие, придерживались плана, продолжали верить, и в итоге мы отыгрались".



"Мы играли в хороший футбол, исходя из нашего плана, принципов и правил, а также забили хорошие голы".



"На старте сезона у каждой команды есть вещи, в которых она должна прибавить. Это касается и нас. Мы должны улучшить свою игру, если хотим достичь успеха, но вы видели, что это команда обладает игроками с большим характером, сильными личностями".



"У этой команды большой дух, они нашли способ победить", — цитирует Тен Хага ESPN.