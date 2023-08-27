3-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 27 августа, тремя поединками завершится 3-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БЕРНЛИ — АСТОН ВИЛЛА 16:00



"Бернли" не знал поражений на "Терф Мур" 21 матч кряду, после чего проиграл здесь два из трех последних в рамках чемпионата. "Астон Вилла" не может выиграть на выезде уже пять поединков кряду в Премьер-Лиге. В 10 последних встречах "бордовых" и "вилланов" в Премьер-Лиге была зафиксировано только две домашние победы.



Нападающий "Бернли" Анасс Зарури отбывает дисквалификацию. Майкл Обафеми вне игры с травмой задней поверхности бедра.



Голкипер "Виллы" Эмилиано Мартинес под вопросом после вынужденной замены в перерыве матча против "Хайберниана" в среду. Николо Дзаньоло готов к дебюту. Филиппе Коутиньо, Леандер Дендонкер, Алекс Морено, Джейкоб Рэмси, Тайрон Мингс и Эмилиано Буэндиа остаются в лазарете.



ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — МАНЧЕСТЕР СИТИ 16:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Шеффилд Юнайтед" проиграл 34 из своих 43 последних матчей в Премьер-Лиге, включая оба в этом сезоне. Последний раз "Манчестер Сити" стартовал в чемпионате с трех побед подряд в кампании 2016/17, своей первой при Хосепе Гвардиоле. "Клинки" ни разу не выиграли в восьми последних встречах с "горожанами" в чемпионате — с домашней победы 1:0 в январе 2000.



"Шеффилд Юнайтед" не сможет рассчитывать на Макса Лоу и новичка Кэмерона Арчера, но Джордж Болдок и Оли Макберни возобновили тренировки.



Полузащитник "Сити" Бернарду Силва вернулся в строй после болезни. Жереми Доку готов к дебюту. Джон Стоунс и Кевин Де Брюйне лечатся.



НЬЮКАСЛ — ЛИВЕРПУЛЬ 18:30 Онлайн-трансляция Прогноз



В 20 последних матчах Премьер-Лиги "Ньюкасл" лишь дважды сохранил свои ворота на замке. "Ливерпуль" не знает поражений уже 13 матчей чемпионата кряду, и это самая продолжительная серия в дивизионе из непрервавшихся. Юрген Клопп проиграл свою первую встречу с "сороками" в качестве главного тренера "красных" в декабре 2015, но затем — ни одной из 13 в рамках высшего дивизиона.



Полузащитник "Ньюкасла" Жоэлинтон в порядке, несмотря на вынужденную замену против "Манчестер Сити" в прошлый уикенд. Арендованный у "Челси" Льюис Холл нуждается в тренировках.



"Ливерпулю" предстоит оценить состояние Ибраимы Конате. Тиаго Алькантара все еще отсутствует, но Трент Александер-Арнольд в порядке. Алексис Макаллистер доступен после удовлетворенной апелляции на свое удаление против "Борнмута".