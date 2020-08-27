"Юнайтед" сделал запрос насчет Кукурельи

"Манчестер Юнайтед" обратился к "Челси" насчет доступности для трансфера защитника Марка Кукурельи.

Напомним, левый фланг обороны "Юнайтед" оказался оголен после того, как Люк Шоу вслед за Тиреллом Маласиа угодил в лазарет, а Брандон Уильямс ушел в аренду.



В матче Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест" в субботу главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг задействовал на позиции левого защитника Диогу Далота, однако оборона "красных дьяволов" выглядела весьма уязвимо, позволив сопернику забить два гола на "Олд Траффорд".



Ранее с переходом в "Юнайтед" связывали 34-летнего Райана Бертрана, доступного свободным агентом, однако трансферный гуру Фабрицио Романо утверждает, что "дьяволы" также рассматривают вариант с Кукурельей.



"Юнайтед" готов или арендовать Кукурельи, или сразу приобрести, если это не будет стоить слишком дорого.



Всего лишь год назад "Челси" приобрел Кукурелью у "Брайтона" за 62 миллиона фунтов. Однако 25-летний испанец не сыграл ни минуты в трех первых матчах "синих" в новом сезоне Премьер-Лиги.