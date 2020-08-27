"Юнайтед" сделал запрос насчет Кукурельи
"Манчестер Юнайтед" обратился к "Челси" насчет доступности для трансфера защитника Марка Кукурельи.
Напомним, левый фланг обороны "Юнайтед" оказался оголен после того, как Люк Шоу вслед за Тиреллом Маласиа угодил в лазарет, а Брандон Уильямс ушел в аренду.
В матче Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест" в субботу главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг задействовал на позиции левого защитника Диогу Далота, однако оборона "красных дьяволов" выглядела весьма уязвимо, позволив сопернику забить два гола на "Олд Траффорд".
Ранее с переходом в "Юнайтед" связывали 34-летнего Райана Бертрана, доступного свободным агентом, однако трансферный гуру Фабрицио Романо утверждает, что "дьяволы" также рассматривают вариант с Кукурельей.
"Юнайтед" готов или арендовать Кукурельи, или сразу приобрести, если это не будет стоить слишком дорого.
Всего лишь год назад "Челси" приобрел Кукурелью у "Брайтона" за 62 миллиона фунтов. Однако 25-летний испанец не сыграл ни минуты в трех первых матчах "синих" в новом сезоне Премьер-Лиги.
27.08.2023 00:05
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Страшный привозила и пожарник, на уровне Магвайра
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Как раз для Онаны самое то, думаю лямов за 20 можно договориться, больше это говно не стоит.
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Е6анутые чтоль. Какая наxyй аренда? Продавать смело.
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