"Юнайтед" сделал запрос насчет Кукурельи

Марку Кукурелья "Манчестер Юнайтед" обратился к "Челси" насчет доступности для трансфера защитника Марка Кукурельи.

Напомним, левый фланг обороны "Юнайтед" оказался оголен после того, как Люк Шоу вслед за Тиреллом Маласиа угодил в лазарет, а Брандон Уильямс ушел в аренду.

В матче Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест" в субботу главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг задействовал на позиции левого защитника Диогу Далота, однако оборона "красных дьяволов" выглядела весьма уязвимо, позволив сопернику забить два гола на "Олд Траффорд".

Ранее с переходом в "Юнайтед" связывали 34-летнего Райана Бертрана, доступного свободным агентом, однако трансферный гуру Фабрицио Романо утверждает, что "дьяволы" также рассматривают вариант с Кукурельей.

"Юнайтед" готов или арендовать Кукурельи, или сразу приобрести, если это не будет стоить слишком дорого.

Всего лишь год назад "Челси" приобрел Кукурелью у "Брайтона" за 62 миллиона фунтов. Однако 25-летний испанец не сыграл ни минуты в трех первых матчах "синих" в новом сезоне Премьер-Лиги.


Метки Кукурелья, Манчестер Юнайтед, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2023 00:05

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  1. sasykbai 27.08.2023 00:36 # sasykbai
    Страшный привозила и пожарник, на уровне Магвайра

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  2. drogba11cool 27.08.2023 00:31 # drogba11cool
    Как раз для Онаны самое то, думаю лямов за 20 можно договориться, больше это говно не стоит.

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  3. chelsea88 27.08.2023 00:26 # chelsea88
    Е6анутые чтоль. Какая наxyй аренда? Продавать смело.

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