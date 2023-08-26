"Челси" укрепил последний рубеж Петровичем

"Челси" подтвердил приобретение голкипера "Нью-Инглэнд Революшн" и сборной Сербии Джордже Петровича ориентировочной стоимостью в 14 миллионов фунтов.

Как водится на "Стэмфорд Бридж", Петрович заключил с "Челси" контракт на семь лет с опцией продления на 12 месяцев по желанию клуба.



23-летний Петрович обеспечит конкуренцию первому номеру "синих" Роберту Санчесу после того, как Кепа Аррисабалага, Эдуар Менди и Габриэль Слонина покинули лондонский клуб в это трансферное окно.



Петрович, на счету которого два матча за сербскую сборную, начинал свою карьеру на родине в клубе "Чукарички", откуда в апреле 2022 отправился в "Нью-Инглэнд Революшн".



Петрович быстро освоился в Америке и был признан Голкипером Года в МЛС по итогам сезона 2022, сыграв 21 матч. В этой кампании Джордже добавил еще 22 поединка за "Нью-Инглэнд Революшн" и теперь будет представлять "Челси".



"Я так рад оказаться в "Челси", и я по-настоящему взволнован тем, что начинаю карьеру в этом клубе. Это большой шаг для меня, и я всегда мечтал перейти в один из крупнейших клубов в мире. Сегодня я достиг этой цели, и я так счастлив".



"Я по-настоящему предвкушаю возможность сыграть в Премьер-Лиге, и я надеюсь научиться многим вещам здесь в "Челси". Мне не терпится познакомиться с каждым и сыграть на "Стэмфорд Бридж", — сообщил Петрович.



