"Брайтон" согласовал покупку Карлоса Балеба

"Брайтон" достиг договоренности с "Лиллем" о приобретении полузащитника Карлоса Балеба.

"Брайтон" обратил свой взор на Балеба после того, как проводил в "Челси" Мойсеса Кайседо за 115 миллионов фунтов.



Ранее пресса сообщала, что "Брайтон" зашел в тупик в переговорах по Карлосу и готов переключить свое внимание на Альбера Самби Локонгу из "Арсенала".



Однако трансферный гуру Фабрицио Романо утверждает, что в конце концов переход Балеба был согласован. "Лилль" выразил готовность отпустить 21-летнего камерунца за 30 млн. евро (25.7 млн. фунтов), включая бонусы.



Таже французскому клубу была обещана доля от последующей перепродажи игрока "чайками".



Сам Балеба уже согласовал условия личного контракта с "Брайтоном" и теперь направляется в Англию на медобследование.