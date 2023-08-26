"Брайтон" согласовал покупку Карлоса Балеба
"Брайтон" достиг договоренности с "Лиллем" о приобретении полузащитника Карлоса Балеба.
"Брайтон" обратил свой взор на Балеба после того, как проводил в "Челси" Мойсеса Кайседо за 115 миллионов фунтов.
Ранее пресса сообщала, что "Брайтон" зашел в тупик в переговорах по Карлосу и готов переключить свое внимание на Альбера Самби Локонгу из "Арсенала".
Однако трансферный гуру Фабрицио Романо утверждает, что в конце концов переход Балеба был согласован. "Лилль" выразил готовность отпустить 21-летнего камерунца за 30 млн. евро (25.7 млн. фунтов), включая бонусы.
Таже французскому клубу была обещана доля от последующей перепродажи игрока "чайками".
Сам Балеба уже согласовал условия личного контракта с "Брайтоном" и теперь направляется в Англию на медобследование.
26.08.2023 21:00
Просмотров: 169
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: