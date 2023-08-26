Постекоглу: "Мэддисон — наша созидательная сила"

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу признался, что он предельно счастлив обладать полузащитником Джеймсом Мэддисоном.

26-летний Мэддисон идеально вписался в игру "Тоттенхэма" после своего перехода из "Лестера" за 40 миллионов фунтов, сразу же утвердившись ключевым звеном команды Постекоглу.



Отметившись двумя результативными передачами в своем дебюте за "Тоттенхэм", в субботу против "Борнмута" Мэддисон открыл и счет своим голам за новый клуб.



После победы со счетом 0:2 Постекоглу похвалил Мэддисона, который почти не тренировался на этой неделе из-за травмы лодыжки.



"Не было никого счастливее меня, когда мы подписали его. Я был доволен. Я бы не сказал, что я был удивлен, но я был предельно счастлив тем, какого футболиста мы заполучили. А также тем, как он освоился в клубе и какой он оказался в жизни".



"Он является нашей созидательной силой. Он упорно трудится, отбирает мяч, прессингует. Это была непростая неделя для него — он провел только одну тренировку с нами, и нужно отдать ему должное за такую игру. Также я думаю, он способен на большее, когда он с нашими нападающими будут лучше понимать друг друга".



"Мы стараемся как можно больше давать мяч ему и другим игрокам созидательного плана, позволяя им делать то, что они любят делать. Думаю, это определенно ему подходит", — цитирует Постекоглу Evening Standard.