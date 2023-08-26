МЮ победил "Форест", уступая в два гола

"Манчестер Юнайтед" нашел в себе силы отыграть дефицит в два гола и одержать победу над "Ноттингем Форест" в домашних стенах со счетом 3:2.

Главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг отреагировал на поражение 2:0 от "Тоттенхэма", внедрив в стартовый состав Диогу Далота, Кристиана Эриксена и Антони Мартиаля, которые заменили Люка Шоу, Мейсона Маунта и Алехандро Гарначо.



В старте у "лесников" вышли Райан Йетс и Ола Айна, заменив Ореля Мангаля и Неко Уильямса.



Уже на первой минуте Антони крученым ударом с дистанции проверил на бдительность голкипера "Форест" Мэтта Тернера, и тот перевел мяч на угловой.



Угловой Бруну Фернандеша обернулся контратакой гостей. Тайво Авоньи пробежал через полполя, отодвинул в сторону Маркуса Рэшфорда и закатил мяч в ворота — 0:1.



А уже на четвертой минуте "лесники" удвоили счет. Это Вилли Боли головой замкнул подачу Морганом Гиббс-Уайтом углового — 0:2.



"Юнайтед" пошел большими силами вперед и на 17-й минуте отыграл один гол. Рэшфорд прострелил с левого края штрафной во вратарскую, а там Эриксен ткнул мяч в ворота — 1:2.



Быстро отыграв один гол, "дьяволы" продолжили нагнетать давление, но соперник не ломался, а в концовке первого тайма "лесники" и вовсе отодвинули игру от своих ворот и сами принялись атаковать.



Зато второй тайм начался с того, что "Юнайтед" сравнял счет. Рэшфорд верхом забросил мяч в штрафную, Фернандеш головой сделал скидку вдоль ворот, а Каземиро немного неловким образом поразил цель — 2:2.



Практически сразу хозяева имели еще один момент, но Тернер, вытянувшись в струну, отразил крученый удар Антони с границы штрафной.



Ничейный счет не устраивал "дьяволов", которые активно искали победный гол. На 67-й минуте "лесники" оказались в сложной ситуации, потому что Джо Уорралл получил красную карточку за фол последней надежды вблизи штрафной.



На 75-й минуте уже Данило ошибся при обороне своих ворот, в штрафной задев Рэшфорда. Маркус не упустил возможность упасть, а Фернандеш реализовал назначенный пенальти — 3:2.



На 84-й минуте, наконец, показал свое мастерство Андре Онана, в прыжке отразив удар Боли из пределов штрафной в "девятку". В концовке "Форест" вдесятером оказывал давление, но уйти от поражения не смог.



"Юнайтед" совершенно провалил начало матча, но быстро вернулся в игру и довел дело до победы. Соперник сполна воспользовался ошибками "Форест" в обороне.



"Манчестер Юнайтед" — "Ноттингем Форест". Отчет о матче