МЮ победил "Форест", уступая в два гола

Бруну Фернандеш "Манчестер Юнайтед" нашел в себе силы отыграть дефицит в два гола и одержать победу над "Ноттингем Форест" в домашних стенах со счетом 3:2.

Главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг отреагировал на поражение 2:0 от "Тоттенхэма", внедрив в стартовый состав Диогу Далота, Кристиана Эриксена и Антони Мартиаля, которые заменили Люка Шоу, Мейсона Маунта и Алехандро Гарначо.

В старте у "лесников" вышли Райан Йетс и Ола Айна, заменив Ореля Мангаля и Неко Уильямса.

Уже на первой минуте Антони крученым ударом с дистанции проверил на бдительность голкипера "Форест" Мэтта Тернера, и тот перевел мяч на угловой.

Угловой Бруну Фернандеша обернулся контратакой гостей. Тайво Авоньи пробежал через полполя, отодвинул в сторону Маркуса Рэшфорда и закатил мяч в ворота — 0:1.

А уже на четвертой минуте "лесники" удвоили счет. Это Вилли Боли головой замкнул подачу Морганом Гиббс-Уайтом углового — 0:2.

"Юнайтед" пошел большими силами вперед и на 17-й минуте отыграл один гол. Рэшфорд прострелил с левого края штрафной во вратарскую, а там Эриксен ткнул мяч в ворота — 1:2.

Быстро отыграв один гол, "дьяволы" продолжили нагнетать давление, но соперник не ломался, а в концовке первого тайма "лесники" и вовсе отодвинули игру от своих ворот и сами принялись атаковать.

Зато второй тайм начался с того, что "Юнайтед" сравнял счет. Рэшфорд верхом забросил мяч в штрафную, Фернандеш головой сделал скидку вдоль ворот, а Каземиро немного неловким образом поразил цель — 2:2.

Практически сразу хозяева имели еще один момент, но Тернер, вытянувшись в струну, отразил крученый удар Антони с границы штрафной.

Ничейный счет не устраивал "дьяволов", которые активно искали победный гол. На 67-й минуте "лесники" оказались в сложной ситуации, потому что Джо Уорралл получил красную карточку за фол последней надежды вблизи штрафной.

На 75-й минуте уже Данило ошибся при обороне своих ворот, в штрафной задев Рэшфорда. Маркус не упустил возможность упасть, а Фернандеш реализовал назначенный пенальти — 3:2.

На 84-й минуте, наконец, показал свое мастерство Андре Онана, в прыжке отразив удар Боли из пределов штрафной в "девятку". В концовке "Форест" вдесятером оказывал давление, но уйти от поражения не смог.

"Юнайтед" совершенно провалил начало матча, но быстро вернулся в игру и довел дело до победы. Соперник сполна воспользовался ошибками "Форест" в обороне.

"Манчестер Юнайтед" — "Ноттингем Форест". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, Ноттингем Форест, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 26.08.2023 19:05

Количество просмотров Просмотров: 1396

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. takernotagiver 26.08.2023 19:55 # takernotagiver
    Брайтон проигрывает 0-1 на своем поле. Все, Дзерби - лох)

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  2. takernotagiver 26.08.2023 19:51 # takernotagiver
    Уорд-Прауз в нападении))) Ничего себе

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  3. zaeba1l 26.08.2023 19:47 # zaeba1l
    Наконец-то нормальный футбол.

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  4. sport2k 26.08.2023 19:41 # sport2k
    МЮ на характере

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  5. takernotagiver 26.08.2023 19:37 # takernotagiver
    Пацанчик теперь без хаты)
    _________________
    26.08.2023 17:29 #
    gucman

    На победу ноттингема 4 кэф. Ставим хаты

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  6. zaeba1l 26.08.2023 19:36 # zaeba1l
    Тройка позорных: гейпенсы, гейсенал и говнайтед

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  7. takernotagiver 26.08.2023 19:30 # takernotagiver
    А ведь, когда Арс скромно одолел Ноттингем Форест на своем поле, все тут писали, да как так, какой-то Ноттингем не могут обыграть на классе)
    Чавси, следующий)

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  8. vagifspurs 26.08.2023 19:30 # vagifspurs
    Тоттенхэм по прежнему на троне!

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  9. electric 26.08.2023 19:29 # electric
    1 Тоттенхэм 3 7
    2 Арсенал 3 7

    Спешите видеть!

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  10. narcot 26.08.2023 19:23 # narcot
    Янка обесточила целую республику




    И вновь жители Дагестана были вынуждены перекрыть трассу из-за отсутствия света

    На сей раз движение было заблокировано в окрестностях Махачкалы. Жители посёлка требовали, чтоб к ним приехало руководство «Дагэнерго». И вновь власти Махачкалы пообещали в ближайшее время восстановить подачу электричества.

    Как я уже неоднократно рассказывал, проблемы с водо- и энергоснабжением в Дагестане регулярно возникают все прошедшие десятилетия. И протесты этого года – это не новость, а непрекращающийся день сурка, который очень хорошо показывает отношение властей к нуждам простых людей. И если сейчас глава Дагестана приписывает протесты отчаявшихся людей провокациям со стороны «проукраинских агентов», то кто же устраивал такие «провокации» последние три десятилетия?

    (ответить)

  11. bembo 26.08.2023 19:23 # bembo
    26.08.2023 19:08 #
    chelsea-69

    Как говорил классик, Арсенал это Сака
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/102395/?c=1


    Сечете!?

    (ответить)

  12. narcot 26.08.2023 19:20 # narcot
    Нахуй гг с главной)

    (ответить)

  13. takernotagiver 26.08.2023 19:20 # takernotagiver
    Молодцы Мю

    (ответить)

  14. farot 26.08.2023 19:18 # farot
    26.08.2023 18:31 #
    kukuruzko

    Пенса сняли, сразу заиграли

    Источник: http://fapl.ru/posts/102392/?c=1

    84' Jorginho (Odegaard M.) [ARS]
    87' Palhinha J. (Reed H.) [FUL]

    работает и в обратную сторону, кеееек

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  15. redwhitegun 26.08.2023 19:16 # redwhitegun
    Артета должен уже объяснить, какого хуя он суёт Хаверца, разрушая при этом все оборонительное построение прошлого сезона, которое, до травмы Салиба, работало как часы.

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  16. quavo 26.08.2023 19:15 # quavo
    Муму пока слабые, пока не понятно че катают, но сезон только начинается, только вкатываются. Каземиро, решфорд никакие, антони с бруно чето потеют , остальные не айс, мартиаль умерший, слить его нах в аравию и взять товена. Ниггер по сравнению с хеа, камень заторможенный, как бы на выходах хорош не был, уровни разные у пацанов. Ну и эта шляпа с добавленным временем полная хняя

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  17. brown-ale 26.08.2023 19:15 # brown-ale
    Сцук, меня одного бесит Рашфорд? Вечно недовольное рыло, полный ноль в защите, еще и симулянт. Нырнул знатно, видимо капитан научил.

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  18. electric 26.08.2023 19:14 # electric
    Интересненько. Уе66 опять не при делах?)

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  19. liverpo0ol 26.08.2023 19:11 # liverpo0ol
    Му klub pidarasov

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