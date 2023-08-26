МЮ победил "Форест", уступая в два гола
"Манчестер Юнайтед" нашел в себе силы отыграть дефицит в два гола и одержать победу над "Ноттингем Форест" в домашних стенах со счетом 3:2.
Главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг отреагировал на поражение 2:0 от "Тоттенхэма", внедрив в стартовый состав Диогу Далота, Кристиана Эриксена и Антони Мартиаля, которые заменили Люка Шоу, Мейсона Маунта и Алехандро Гарначо.
В старте у "лесников" вышли Райан Йетс и Ола Айна, заменив Ореля Мангаля и Неко Уильямса.
Уже на первой минуте Антони крученым ударом с дистанции проверил на бдительность голкипера "Форест" Мэтта Тернера, и тот перевел мяч на угловой.
Угловой Бруну Фернандеша обернулся контратакой гостей. Тайво Авоньи пробежал через полполя, отодвинул в сторону Маркуса Рэшфорда и закатил мяч в ворота — 0:1.
А уже на четвертой минуте "лесники" удвоили счет. Это Вилли Боли головой замкнул подачу Морганом Гиббс-Уайтом углового — 0:2.
"Юнайтед" пошел большими силами вперед и на 17-й минуте отыграл один гол. Рэшфорд прострелил с левого края штрафной во вратарскую, а там Эриксен ткнул мяч в ворота — 1:2.
Быстро отыграв один гол, "дьяволы" продолжили нагнетать давление, но соперник не ломался, а в концовке первого тайма "лесники" и вовсе отодвинули игру от своих ворот и сами принялись атаковать.
Зато второй тайм начался с того, что "Юнайтед" сравнял счет. Рэшфорд верхом забросил мяч в штрафную, Фернандеш головой сделал скидку вдоль ворот, а Каземиро немного неловким образом поразил цель — 2:2.
Практически сразу хозяева имели еще один момент, но Тернер, вытянувшись в струну, отразил крученый удар Антони с границы штрафной.
Ничейный счет не устраивал "дьяволов", которые активно искали победный гол. На 67-й минуте "лесники" оказались в сложной ситуации, потому что Джо Уорралл получил красную карточку за фол последней надежды вблизи штрафной.
На 75-й минуте уже Данило ошибся при обороне своих ворот, в штрафной задев Рэшфорда. Маркус не упустил возможность упасть, а Фернандеш реализовал назначенный пенальти — 3:2.
На 84-й минуте, наконец, показал свое мастерство Андре Онана, в прыжке отразив удар Боли из пределов штрафной в "девятку". В концовке "Форест" вдесятером оказывал давление, но уйти от поражения не смог.
"Юнайтед" совершенно провалил начало матча, но быстро вернулся в игру и довел дело до победы. Соперник сполна воспользовался ошибками "Форест" в обороне.
"Манчестер Юнайтед" — "Ноттингем Форест". Отчет о матче
26.08.2023 19:05
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Последние комментарии:
Брайтон проигрывает 0-1 на своем поле. Все, Дзерби - лох)
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Уорд-Прауз в нападении))) Ничего себе
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Наконец-то нормальный футбол.
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МЮ на характере
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Пацанчик теперь без хаты)
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26.08.2023 17:29 #
gucman
На победу ноттингема 4 кэф. Ставим хаты
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Тройка позорных: гейпенсы, гейсенал и говнайтед
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А ведь, когда Арс скромно одолел Ноттингем Форест на своем поле, все тут писали, да как так, какой-то Ноттингем не могут обыграть на классе)
Чавси, следующий)
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Тоттенхэм по прежнему на троне!
(ответить)
1 Тоттенхэм 3 7
2 Арсенал 3 7
Спешите видеть!
(ответить)
Янка обесточила целую республику
И вновь жители Дагестана были вынуждены перекрыть трассу из-за отсутствия света
На сей раз движение было заблокировано в окрестностях Махачкалы. Жители посёлка требовали, чтоб к ним приехало руководство «Дагэнерго». И вновь власти Махачкалы пообещали в ближайшее время восстановить подачу электричества.
Как я уже неоднократно рассказывал, проблемы с водо- и энергоснабжением в Дагестане регулярно возникают все прошедшие десятилетия. И протесты этого года – это не новость, а непрекращающийся день сурка, который очень хорошо показывает отношение властей к нуждам простых людей. И если сейчас глава Дагестана приписывает протесты отчаявшихся людей провокациям со стороны «проукраинских агентов», то кто же устраивал такие «провокации» последние три десятилетия?
(ответить)
26.08.2023 19:08 #
chelsea-69
Как говорил классик, Арсенал это Сака
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Источник: http://fapl.ru/posts/102395/?c=1
Сечете!?
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Нахуй гг с главной)
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Молодцы Мю
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26.08.2023 18:31 #
kukuruzko
Пенса сняли, сразу заиграли
Источник: http://fapl.ru/posts/102392/?c=1
84' Jorginho (Odegaard M.) [ARS]
87' Palhinha J. (Reed H.) [FUL]
работает и в обратную сторону, кеееек
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Артета должен уже объяснить, какого хуя он суёт Хаверца, разрушая при этом все оборонительное построение прошлого сезона, которое, до травмы Салиба, работало как часы.
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Муму пока слабые, пока не понятно че катают, но сезон только начинается, только вкатываются. Каземиро, решфорд никакие, антони с бруно чето потеют , остальные не айс, мартиаль умерший, слить его нах в аравию и взять товена. Ниггер по сравнению с хеа, камень заторможенный, как бы на выходах хорош не был, уровни разные у пацанов. Ну и эта шляпа с добавленным временем полная хняя
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Сцук, меня одного бесит Рашфорд? Вечно недовольное рыло, полный ноль в защите, еще и симулянт. Нырнул знатно, видимо капитан научил.
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Интересненько. Уе66 опять не при делах?)
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Му klub pidarasov
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