"Фулхэм" вдесятером вырвал ничью против "Арсенала"

"Фулхэм" вдесятером смог уйти от поражения в противостоянии с "Арсеналом" — 2:2.

В старте у "канониров" произошло два изменения. Вместо дисквалифицированного Такехиро Томиясу и Эдди Нкетиа появились Якуб Кивер и Леандро Троссард.



У "дачников" Тим Рим и Харрисон Рид уступили свои места Калвину Бэсси и Жоау Палинье.



Счет в матче на "Эмирейтс" был открыт спустя минуту после начала. Букайо Сака совершил грубую ошибку и потерял мяч вблизи своей штрафной, а Андреас Перейра воспользовался тем, что застигнутый врасплох голкипер "Арсенала" Аарон Рамсдейл потерял свои ворота — 0:1.



Дальше "Фулхэм" позволил себе отдать инициативу сопернику и сосредоточиться на оборонительных действиях. Защищались "дачники" очень достойно, а их голкиперу Бернду Лено мотивации было не занимать, действуя против своего бывшего клуба.



На 41-й минуте Мартин Эдегор ударом низом с подступов к штрафной все-таки вогнал мяч в ворота гостей, но из-за офсайда у Троссарда гол не был засчитан.



И все же "Арсенал" наиграл на ответный гол, но случился он только на 70-й минуте. Это Сака реализовал пенальти после того, как Кенни Тете срубил в своей штрафной Фабиу Виейра — 1:1.



А уже на 73-й минуте "канониры" вышли вперед. Пока Бэсси лежал в штрафной, Нкетиа из центра штрафной замкнул прострел Виейра слева — 2:1.



Положение "дачников" осложнилось на 83-й минуте, когда Бэсси получил вторую желтую карточку и оставил свою команду вдесятером.



Казалось, на надеждах "Фулхэма" отыграться был поставлен крест, однако на 87-й минуте Палинья пробил ногой после подачи Харрисоном Ридом углового — 2:2.



"Канониры" резко спохватились, но было уже слишком поздно. Ничейный счет остался на табло до финального свистка.



"Фулхэм" забил супербыстрый гол, после чего с успехом абсорбировал давление "Арсенала". Выход на замену Фабиу Виейра перевернул игру, однако "дачники" все-таки не заслуживали поражение, поэтому справедливость восторжествовала.



"Арсенал" — "Фулхэм". Отчет о матче