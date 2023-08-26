"Фулхэм" вдесятером вырвал ничью против "Арсенала"

Жоау Палинья "Фулхэм" вдесятером смог уйти от поражения в противостоянии с "Арсеналом" — 2:2.

В старте у "канониров" произошло два изменения. Вместо дисквалифицированного Такехиро Томиясу и Эдди Нкетиа появились Якуб Кивер и Леандро Троссард.

У "дачников" Тим Рим и Харрисон Рид уступили свои места Калвину Бэсси и Жоау Палинье.

Счет в матче на "Эмирейтс" был открыт спустя минуту после начала. Букайо Сака совершил грубую ошибку и потерял мяч вблизи своей штрафной, а Андреас Перейра воспользовался тем, что застигнутый врасплох голкипер "Арсенала" Аарон Рамсдейл потерял свои ворота — 0:1.

Дальше "Фулхэм" позволил себе отдать инициативу сопернику и сосредоточиться на оборонительных действиях. Защищались "дачники" очень достойно, а их голкиперу Бернду Лено мотивации было не занимать, действуя против своего бывшего клуба.

На 41-й минуте Мартин Эдегор ударом низом с подступов к штрафной все-таки вогнал мяч в ворота гостей, но из-за офсайда у Троссарда гол не был засчитан.

И все же "Арсенал" наиграл на ответный гол, но случился он только на 70-й минуте. Это Сака реализовал пенальти после того, как Кенни Тете срубил в своей штрафной Фабиу Виейра — 1:1.

А уже на 73-й минуте "канониры" вышли вперед. Пока Бэсси лежал в штрафной, Нкетиа из центра штрафной замкнул прострел Виейра слева — 2:1.

Положение "дачников" осложнилось на 83-й минуте, когда Бэсси получил вторую желтую карточку и оставил свою команду вдесятером.

Казалось, на надеждах "Фулхэма" отыграться был поставлен крест, однако на 87-й минуте Палинья пробил ногой после подачи Харрисоном Ридом углового — 2:2.

"Канониры" резко спохватились, но было уже слишком поздно. Ничейный счет остался на табло до финального свистка.

"Фулхэм" забил супербыстрый гол, после чего с успехом абсорбировал давление "Арсенала". Выход на замену Фабиу Виейра перевернул игру, однако "дачники" все-таки не заслуживали поражение, поэтому справедливость восторжествовала.

"Арсенал" — "Фулхэм". Отчет о матче


Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 26.08.2023 19:00

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 26.08.2023 19:54 # largo-winch
    Какие же никчемные эти гуннеры...
    Вдесятиром затолкали и вырвали ничью
    Время идет, а яиц как не было, так и нет

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  2. desert-eagle 26.08.2023 19:43 # desert-eagle
    Фабио Виейра отлично вышел на замену. В старте его надо выпустить вместо Хаверца на следующий матч.

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  3. zaeba1l 26.08.2023 19:31 # zaeba1l
    26.08.2023 18:41 # удалить
    zaeba1l

    Фулхэм утопил арбитр.

    Источник: http://fapl.ru/posts/102392/?c=1#c7829049

    26.08.2023 18:42 #
    takernotagiver

    Арбитра

    ------------
    Удалил сууука, свой комент ))

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  4. quavo 26.08.2023 19:16 # quavo
    Палиньо топище

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  5. fantasy-arsenal 26.08.2023 19:12 # fantasy-arsenal
    очень слабо сыграли, Хаверц просто никакой, пока смотрится даже хуже чем в Челси, куча брака в защите как всегда, пропустить с углового, не забить с миллиона угловых, Фулхем только в защите хорошо играл и с такой беззубой атакой два закатил, Виера очень хорошо сезон начал, надеюсь он получит свой шанс в этом сезоне

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  6. redwhitegun 26.08.2023 19:11 # redwhitegun
    Чисто тренерская вина. Бестолковые попытки впихнуть невпихуемое(Хаверца) уже заебали.

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  7. ivan-tns 26.08.2023 19:09 # ivan-tns
    Отличный матч! Дачники и без Митровича хорошая команда!

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  8. zaeba1l 26.08.2023 19:08 # zaeba1l
    Тройка позорных: гейпенсы, гейсенал и говнайтед

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  9. mixmaster 26.08.2023 19:08 # mixmaster
    бля, ничья, ну хоть не как майкудукские говноеды сыграли

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  10. chelsea-69 26.08.2023 19:08 # chelsea-69
    Как говорил классик, Арсенал это Сака

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  11. easports 26.08.2023 19:07 # easports
    зае6ал Артета со своей ебанутой схемой в 3 защитника и с Партеем справа, че ты мудришь 6лять с новыми игроками, шарлатан ты маленький.

    рад за Виейра, так хочу чтобы он раскрыл весь свой потенциал, красиво играет парень.

    в целом составом очень доволен, скамейка топ. в 4 должны попадать по итогу сезона. ну а чемпик наверное Сити заберет опять. Пеп купил вингера, значит Бернарду уйдет в полузащиту скорее всего. +Кова и Гвардиол, без потери качества обновились. красавец шарлатан старший, ниче не скажешь, далеко нашему еще до него.

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  12. narcot 26.08.2023 19:07 # narcot
    Оруууууу)

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  13. takernotagiver 26.08.2023 19:07 # takernotagiver
    Шикарная игра. Дача - фартовая. Ну ничего. Не все же клубы - Лутоны)

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  14. electric 26.08.2023 19:06 # electric
    Ииииииззззззииииии

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