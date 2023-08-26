"Фулхэм" вдесятером вырвал ничью против "Арсенала"
"Фулхэм" вдесятером смог уйти от поражения в противостоянии с "Арсеналом" — 2:2.
В старте у "канониров" произошло два изменения. Вместо дисквалифицированного Такехиро Томиясу и Эдди Нкетиа появились Якуб Кивер и Леандро Троссард.
У "дачников" Тим Рим и Харрисон Рид уступили свои места Калвину Бэсси и Жоау Палинье.
Счет в матче на "Эмирейтс" был открыт спустя минуту после начала. Букайо Сака совершил грубую ошибку и потерял мяч вблизи своей штрафной, а Андреас Перейра воспользовался тем, что застигнутый врасплох голкипер "Арсенала" Аарон Рамсдейл потерял свои ворота — 0:1.
Дальше "Фулхэм" позволил себе отдать инициативу сопернику и сосредоточиться на оборонительных действиях. Защищались "дачники" очень достойно, а их голкиперу Бернду Лено мотивации было не занимать, действуя против своего бывшего клуба.
На 41-й минуте Мартин Эдегор ударом низом с подступов к штрафной все-таки вогнал мяч в ворота гостей, но из-за офсайда у Троссарда гол не был засчитан.
И все же "Арсенал" наиграл на ответный гол, но случился он только на 70-й минуте. Это Сака реализовал пенальти после того, как Кенни Тете срубил в своей штрафной Фабиу Виейра — 1:1.
А уже на 73-й минуте "канониры" вышли вперед. Пока Бэсси лежал в штрафной, Нкетиа из центра штрафной замкнул прострел Виейра слева — 2:1.
Положение "дачников" осложнилось на 83-й минуте, когда Бэсси получил вторую желтую карточку и оставил свою команду вдесятером.
Казалось, на надеждах "Фулхэма" отыграться был поставлен крест, однако на 87-й минуте Палинья пробил ногой после подачи Харрисоном Ридом углового — 2:2.
"Канониры" резко спохватились, но было уже слишком поздно. Ничейный счет остался на табло до финального свистка.
"Фулхэм" забил супербыстрый гол, после чего с успехом абсорбировал давление "Арсенала". Выход на замену Фабиу Виейра перевернул игру, однако "дачники" все-таки не заслуживали поражение, поэтому справедливость восторжествовала.
"Арсенал" — "Фулхэм". Отчет о матче
26.08.2023 19:00
Просмотров: 1331
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Какие же никчемные эти гуннеры...
Вдесятиром затолкали и вырвали ничью
Время идет, а яиц как не было, так и нет
(ответить)
Фабио Виейра отлично вышел на замену. В старте его надо выпустить вместо Хаверца на следующий матч.
(ответить)
26.08.2023 18:41 # удалить
zaeba1l
Фулхэм утопил арбитр.
Источник: http://fapl.ru/posts/102392/?c=1#c7829049
26.08.2023 18:42 #
takernotagiver
Арбитра
------------
Удалил сууука, свой комент ))
(ответить)
Палиньо топище
(ответить)
очень слабо сыграли, Хаверц просто никакой, пока смотрится даже хуже чем в Челси, куча брака в защите как всегда, пропустить с углового, не забить с миллиона угловых, Фулхем только в защите хорошо играл и с такой беззубой атакой два закатил, Виера очень хорошо сезон начал, надеюсь он получит свой шанс в этом сезоне
(ответить)
Чисто тренерская вина. Бестолковые попытки впихнуть невпихуемое(Хаверца) уже заебали.
(ответить)
Отличный матч! Дачники и без Митровича хорошая команда!
(ответить)
Тройка позорных: гейпенсы, гейсенал и говнайтед
(ответить)
бля, ничья, ну хоть не как майкудукские говноеды сыграли
(ответить)
Как говорил классик, Арсенал это Сака
(ответить)
зае6ал Артета со своей ебанутой схемой в 3 защитника и с Партеем справа, че ты мудришь 6лять с новыми игроками, шарлатан ты маленький.
рад за Виейра, так хочу чтобы он раскрыл весь свой потенциал, красиво играет парень.
в целом составом очень доволен, скамейка топ. в 4 должны попадать по итогу сезона. ну а чемпик наверное Сити заберет опять. Пеп купил вингера, значит Бернарду уйдет в полузащиту скорее всего. +Кова и Гвардиол, без потери качества обновились. красавец шарлатан старший, ниче не скажешь, далеко нашему еще до него.
(ответить)
Оруууууу)
(ответить)
Шикарная игра. Дача - фартовая. Ну ничего. Не все же клубы - Лутоны)
(ответить)
Ииииииззззззииииии
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий