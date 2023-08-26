"Челси" озвучил "Роме" условия аренды Лукаку
"Челси" озвучил "Роме" условия, на которых готов отпустить нападающего Ромелу Лукаку в аренду.
В данный момент "Рома" является претендентом номер один на Лукаку, накануне отправив в Лондон свою делегацию на переговоры с "Челси".
"Челси" выразил готовность выслушать предложения насчет аренды Лукаку после того, как не смог найти покупателя на 30-летнего игрока сборной Бельгии.
По информации The Telegraph, в Лондоне боссам "Ромы" было сказано, то сезон аренды Лукаку стоит 8-10 миллионов фунтов. Также "синие" хотят, чтобы итальянский клуб полностью взял на себя зарплату Ромелу в размере 325,000 фунтов в неделю.
Компромисс по зарплате может быть достигнут, если Лукаку добровольно откажется от части заработка ради регулярной игры в футбол. Теперь Ромелу и "Рома" решают, насколько возможно их сотрудничество.
26.08.2023 18:00
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