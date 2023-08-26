Владелец "Борнмута" жалеет, что не купил Джексона
Владелец "Борнмута" Билл Фоули назвал ошибкой решение своего клуба не покупать нападающего Николя Джексона в зимнее трансферное окно.
Этим летом "Челси" приобрел Джексона у "Вильярреала" за 32 миллиона фунтов. Николя очень ярко провел предсезонный период, а накануне отличился против "Лутона" (3:0).
Однако Джексон мог приехать в Премьер-Лигу еще в январе, когда покупку Николя согласовал "Борнмут". Тогда у 22-летнего сенегальца была травма задней поверхности бедра, и поэтому "вишенки" отказались от сделки — о чем теперь жалеют.
"Мы пытались заполучить его в прошлом сезоне, он приезжал к нам. Убежден, мы совершили ошибку".
"Он не прошел медобследование, но фактически он вернулся к игре гораздо раньше, чем мы думали", — сообщил Фоули TNT Sports.
26.08.2023 17:00
Просмотров: 551
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Техника, скорость, удар - все на высоте. Я хз, почему он стоил только 35 лямов. Очень большие надежды подает
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий