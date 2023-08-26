Владелец "Борнмута" жалеет, что не купил Джексона

Владелец "Борнмута" Билл Фоули назвал ошибкой решение своего клуба не покупать нападающего Николя Джексона в зимнее трансферное окно.

Этим летом "Челси" приобрел Джексона у "Вильярреала" за 32 миллиона фунтов. Николя очень ярко провел предсезонный период, а накануне отличился против "Лутона" (3:0).



Однако Джексон мог приехать в Премьер-Лигу еще в январе, когда покупку Николя согласовал "Борнмут". Тогда у 22-летнего сенегальца была травма задней поверхности бедра, и поэтому "вишенки" отказались от сделки — о чем теперь жалеют.



"Мы пытались заполучить его в прошлом сезоне, он приезжал к нам. Убежден, мы совершили ошибку".



"Он не прошел медобследование, но фактически он вернулся к игре гораздо раньше, чем мы думали", — сообщил Фоули TNT Sports.