"Тоттенхэм" уверенно победил на выезде "Борнмут"
"Тоттенхэм" оформил свою вторую победу подряд в Премьер-Лиге, обыграв на выезде "Борнмут" со счетом 0:2.
Относительно поражения 3:1 от "Ливерпуля" неделю назад в стартовый состав "вишенок" влились Ллойд Келли и Джастин Клюйверт, заменив Маркоса Сенеси и Джейдона Энтони.
Наставник "шпор" Анге Постекоглу доверился тем же 11 игрокам, что начинали победный матч против "Манчестер Юнайтед" (2:0). Джеймс Мэддисон успел решить свои проблемы с лодыжкой.
"Тоттенхэм" смотрелся чуть лучше в начале матча и первым создал голевой момент. Это Мэддисон, несмотря на сопротивление Макса Ааронса, пробивал с близкого расстояния, но голкипер "Борнмута" Нето ногой отразил мяч.
На 17-й минуте Мэддисону предоставился еще один шанс. Пап Матар Сарр сделал кинжальную передачу низом в центр штрафной, куда и ворвался Джеймс, закатив мяч в ворота — 0:1.
Гости и дальше смотрелись предпочтительнее. Например, на 37-й минуте Ришарлисон уже проскочил мимо защитника и голкипера, но поразить пустые ворота не успел. Вскоре бразилец опасно пробил головой, всколыхнув сетку со внешней стороны стопы.
Свой первый момент хозяева создали на 42-й минуте, но Гульельмо Викарио уверенно справился с дальним ударом Райана Кристи.
Второй тайм "вишенки" начали гораздо лучше, при поддержке своих болельщиков перехватив инициативу и подвергнув соперника давлению.
Однако "Тоттенхэм" не только выдержал это давление, но и на 63-й минуте сделал перевес в счете комфортным. Дестини Удоджи сыграл в стенку с партнером на левом краю штрафной, а затем от лицевой линии прострелил во вратарскую, где Деян Кулусевски пробил в касание — 0:2.
После второго пропущенного гола "Борнмут" выглядел практически безнадежно, не создав реальных угроз воротам Викарио.
"Тоттенхэм" одержал довольно уверенную победу и показал неплохой футбол. Вопреки опасениям, потеря Харри Кейна не развалила "шпор" — совсем наоборот.
"Борнмут" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
26.08.2023 16:30
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Постекоглу>Почеттино
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Пенсы жопанюхи
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нормально катают, не то что шленси сыкливое в 5 защитников
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Таблица
№ Команда И О
1 Тоттенхэм 3 7
2 Брайтон 2 6
3 Манчестер Сити 2 6
4 Арсенал 2 6
5 Брентфорд 2 4
6 Вест Хэм 2 4
7 Ливерпуль 2 4
8 Челси 3 4
9 Ньюкасл 2 3
10 Астон Вилла 2 3
11 Ноттингем Форест 2 3
12 Кристал Пэлас 2 3
13 Манчестер Юнайтед 2 3
14 Фулхэм 2 3
15 Борнмут 3 1
16 Шеффилд Юнайтед 2 0
17 Бернли 1 0
18 Вулверхэмптон 2 0
19 Эвертон 2 0
20 Лутон 2 0
Источник: http://fapl.ru/posts/102392/
ТОТТЕНХЭМ НА ТРОНЕ
TO DARE IS TO DO
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Молодцы шпоры!
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С победой ебунов
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