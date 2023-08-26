"Тоттенхэм" уверенно победил на выезде "Борнмут"

Джеймс Мэддисон "Тоттенхэм" оформил свою вторую победу подряд в Премьер-Лиге, обыграв на выезде "Борнмут" со счетом 0:2.

Относительно поражения 3:1 от "Ливерпуля" неделю назад в стартовый состав "вишенок" влились Ллойд Келли и Джастин Клюйверт, заменив Маркоса Сенеси и Джейдона Энтони.

Наставник "шпор" Анге Постекоглу доверился тем же 11 игрокам, что начинали победный матч против "Манчестер Юнайтед" (2:0). Джеймс Мэддисон успел решить свои проблемы с лодыжкой.

"Тоттенхэм" смотрелся чуть лучше в начале матча и первым создал голевой момент. Это Мэддисон, несмотря на сопротивление Макса Ааронса, пробивал с близкого расстояния, но голкипер "Борнмута" Нето ногой отразил мяч.

На 17-й минуте Мэддисону предоставился еще один шанс. Пап Матар Сарр сделал кинжальную передачу низом в центр штрафной, куда и ворвался Джеймс, закатив мяч в ворота — 0:1.

Гости и дальше смотрелись предпочтительнее. Например, на 37-й минуте Ришарлисон уже проскочил мимо защитника и голкипера, но поразить пустые ворота не успел. Вскоре бразилец опасно пробил головой, всколыхнув сетку со внешней стороны стопы.

Свой первый момент хозяева создали на 42-й минуте, но Гульельмо Викарио уверенно справился с дальним ударом Райана Кристи.

Второй тайм "вишенки" начали гораздо лучше, при поддержке своих болельщиков перехватив инициативу и подвергнув соперника давлению.

Однако "Тоттенхэм" не только выдержал это давление, но и на 63-й минуте сделал перевес в счете комфортным. Дестини Удоджи сыграл в стенку с партнером на левом краю штрафной, а затем от лицевой линии прострелил во вратарскую, где Деян Кулусевски пробил в касание — 0:2.

После второго пропущенного гола "Борнмут" выглядел практически безнадежно, не создав реальных угроз воротам Викарио.

"Тоттенхэм" одержал довольно уверенную победу и показал неплохой футбол. Вопреки опасениям, потеря Харри Кейна не развалила "шпор" — совсем наоборот.

"Борнмут" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки Борнмут, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 26.08.2023 16:30

Количество просмотров Просмотров: 135

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. alexomck 26.08.2023 16:35 # alexomck
    Постекоглу>Почеттино

    (ответить)

  2. zaeba1l 26.08.2023 16:35 # zaeba1l
    Пенсы жопанюхи

    (ответить)

  3. superperez101 26.08.2023 16:35 # superperez101
    нормально катают, не то что шленси сыкливое в 5 защитников

    (ответить)

  4. vagifspurs 26.08.2023 16:34 # vagifspurs
    Таблица
    № Команда И О
    1 Тоттенхэм 3 7
    2 Брайтон 2 6
    3 Манчестер Сити 2 6
    4 Арсенал 2 6
    5 Брентфорд 2 4
    6 Вест Хэм 2 4
    7 Ливерпуль 2 4
    8 Челси 3 4
    9 Ньюкасл 2 3
    10 Астон Вилла 2 3
    11 Ноттингем Форест 2 3
    12 Кристал Пэлас 2 3
    13 Манчестер Юнайтед 2 3
    14 Фулхэм 2 3
    15 Борнмут 3 1
    16 Шеффилд Юнайтед 2 0
    17 Бернли 1 0
    18 Вулверхэмптон 2 0
    19 Эвертон 2 0
    20 Лутон 2 0


    Источник: http://fapl.ru/posts/102392/


    ТОТТЕНХЭМ НА ТРОНЕ

    TO DARE IS TO DO

    (ответить)

  5. chelsea88 26.08.2023 16:33 # chelsea88
    Молодцы шпоры!

    (ответить)

  6. kukuruzko 26.08.2023 16:33 # kukuruzko
    С победой ебунов

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: