"Тоттенхэм" уверенно победил на выезде "Борнмут"

"Тоттенхэм" оформил свою вторую победу подряд в Премьер-Лиге, обыграв на выезде "Борнмут" со счетом 0:2.

Относительно поражения 3:1 от "Ливерпуля" неделю назад в стартовый состав "вишенок" влились Ллойд Келли и Джастин Клюйверт, заменив Маркоса Сенеси и Джейдона Энтони.



Наставник "шпор" Анге Постекоглу доверился тем же 11 игрокам, что начинали победный матч против "Манчестер Юнайтед" (2:0). Джеймс Мэддисон успел решить свои проблемы с лодыжкой.



"Тоттенхэм" смотрелся чуть лучше в начале матча и первым создал голевой момент. Это Мэддисон, несмотря на сопротивление Макса Ааронса, пробивал с близкого расстояния, но голкипер "Борнмута" Нето ногой отразил мяч.



На 17-й минуте Мэддисону предоставился еще один шанс. Пап Матар Сарр сделал кинжальную передачу низом в центр штрафной, куда и ворвался Джеймс, закатив мяч в ворота — 0:1.



Гости и дальше смотрелись предпочтительнее. Например, на 37-й минуте Ришарлисон уже проскочил мимо защитника и голкипера, но поразить пустые ворота не успел. Вскоре бразилец опасно пробил головой, всколыхнув сетку со внешней стороны стопы.



Свой первый момент хозяева создали на 42-й минуте, но Гульельмо Викарио уверенно справился с дальним ударом Райана Кристи.



Второй тайм "вишенки" начали гораздо лучше, при поддержке своих болельщиков перехватив инициативу и подвергнув соперника давлению.



Однако "Тоттенхэм" не только выдержал это давление, но и на 63-й минуте сделал перевес в счете комфортным. Дестини Удоджи сыграл в стенку с партнером на левом краю штрафной, а затем от лицевой линии прострелил во вратарскую, где Деян Кулусевски пробил в касание — 0:2.



После второго пропущенного гола "Борнмут" выглядел практически безнадежно, не создав реальных угроз воротам Викарио.



"Тоттенхэм" одержал довольно уверенную победу и показал неплохой футбол. Вопреки опасениям, потеря Харри Кейна не развалила "шпор" — совсем наоборот.



"Борнмут" — "Тоттенхэм". Отчет о матче