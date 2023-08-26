Артета считает несправедливым, что трансферное окно в Саудовской Аравии длиннее

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает, что ФИФА должна запретить клубам из Саудовской Аравии покупать игроков из Премьер-Лиги после 1 сентября.

Как известно, летнее трансферное окно в Премьер-Лиге закрывается 1 сентября, тогда как дедлайн в саудовском первенстве установлен на 7 сентября.

По мнению Артеты, это ставит представителей Премьер-Лиги в уязвимое положение, и Микель призывает футбольных чиновников вмешаться.

"Нет, я не считаю это справедливым. Потому что теперь они (саудиты) являются конкурентом. Думаю, мы должны изменить это. Таково мое мнение".

"Принцип должен быть таким, что ты никого из игроков не продаешь после 1 сентября, потому что клуб не может обзавестись заменой, но я не могу решать за клуб. Многие люди участвуют в этом процессе и имеют свое слово. Мы должны будем рассмотреть такие предложения, как и любые другие. Я лишь говорю, что это не идеально, потому что теперь они являются конкурентом", — цитирует Артету The Athletic.


Метки Арсенал, Артета, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 26.08.2023 16:00

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