Тен Хаг: "Фернандеш — очень хороший капитан"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что не жалеет о своем решении назначить Бруну Фернандеша капитаном команды.

Фернандеш исполнял обязанности капитана большую часть прошлого сезона, а этим летом получил повязку на постоянной основе, сменив в этой роли защитника Харри Магуайра.



Однако на старте нового сезона 28-летний португалец не блещет, в первых двух матчах запомнившись лишь тем, что упускает моменты и спорит с рефери.



Например, после поражения 2:0 от "Тоттенхэма" в прошлый уикенд Фернандеш потребовал извинений от рефери за неназначенный пенальти, чем навлек на себя критику фанатов и экспертов, но Тен Хаг не видит здесь проблемы.



"Конечно, я поддерживаю его и думаю, он должен выражать себя. Это было справедливо, это чистый пенальти. Ты можешь выразить свои чувства насчет этого. Но это не должно отвлекать тебя. Сохраняй концентрацию на своей работе".



"В прошлом сезоне, когда он делал это (был капитаном), он справлялся блестяще. И теперь тоже. Он является источником вдохновения, примером для команды, у него есть характер. Он очень хороший капитан", — цитирует Тен Хага Daily Mirror.