Стерлинг хочет снова быть "одержимым футболом"

Вингер "Челси" Рахим Стерлинг заявил, что хочет снова быть "одержимым футболом".

Накануне Стерлинг оформил дубль и создал гол для Николя Джексона, благодаря чему "Челси" разгромил "Лутон" со счетом 3:0.



28-летний англичанин чувствует, что приход Маурисио Почеттино на должность главного тренера помог ему улучшить свою форму и оставить позади неудачный дебютный сезон за "Челси".



"Я хочу вернуться к тому состоянию, когда я одержим футболом. Только футбол 24/7 и ничего кроме. Только концентрация на том, чтобы играть как можно лучше, забивать голы и отдавать результативные передачи".



"Прошлый сезон сложился слегка разочаровывающим образом лично для меня, потому что я чувствовал, словно всегда нахожусь спиной к воротам. Я действовал чуть глубже и не создавал себе достаточного количества шансов проникать в штрафную".



"На прошлой неделе я поговорил с боссом, и мы обсудили мою роль. Я точно знаю, что ему нужно от меня, и это просто".



"Мне нужно создавать угрозу и делать то, что я делаю. Мне нужно идти в атаку на игроков, и именно в этом я эффективнее всего".



"Я пришел в "Челси" в сложный период, но теперь это позади... Думаю, самое важное в том, что я посмотрел на себя в зеркало. Я тот человек, который всегда старается анализировать свои действия и то, что я сделал неправильно и что я могу изменить", — цитирует Стерлинга Daily Mail.