Крукс считает, что Митома идеален для "Юнайтед"

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Гарт Крукс считает, что вингер "Брайтона" Каору Митома идеален для "красных дьяволов".

Митома выдающимся образом отыграл прошлый сезон и уже отметился голом и двумя результативными передачами в новой кампании Премьер-Лиги.



Крукс восхищается Митомой и считает, что 26-летний японец решительно превосходит дорогостоящих вингеров "Юнайтед".



"Манчестер Юнайтед" располагает Джейоном Санчо и Антони. Но ни у одного из этих двух игроков я не видел того мастерства или тех навыков, как у этого парня".



"Я понимаю, что выступать на "Олд Траффорд" не каждому по плечу, и ставки там гораздо выше, но Митома — игрок "Юнайтед" по своей сути, если я такого вообще видел", — сообщил Крукс BBC.