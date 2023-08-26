Крукс считает, что Митома идеален для "Юнайтед"
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Гарт Крукс считает, что вингер "Брайтона" Каору Митома идеален для "красных дьяволов".
Митома выдающимся образом отыграл прошлый сезон и уже отметился голом и двумя результативными передачами в новой кампании Премьер-Лиги.
Крукс восхищается Митомой и считает, что 26-летний японец решительно превосходит дорогостоящих вингеров "Юнайтед".
"Манчестер Юнайтед" располагает Джейоном Санчо и Антони. Но ни у одного из этих двух игроков я не видел того мастерства или тех навыков, как у этого парня".
"Я понимаю, что выступать на "Олд Траффорд" не каждому по плечу, и ставки там гораздо выше, но Митома — игрок "Юнайтед" по своей сути, если я такого вообще видел", — сообщил Крукс BBC.
26.08.2023 12:00
Просмотров: 493
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
они тоже были идеальны до перехода в мю
(ответить)
В Ливерпуль, вместо Салаха, который на грани ухода в Аравию
(ответить)
Юнайтед сейчас шляпа полная а не команда.
лучше в брайтоне сидеть для здоровой психики
(ответить)
Скаутский отдел "Брайтона" дает знатно заглотнуть так называемым топ-клубам. У меня от игры тех же Антони и Санчо кровь из глаз.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий