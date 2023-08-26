Крукс считает, что Митома идеален для "Юнайтед"

Каору Митома Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Гарт Крукс считает, что вингер "Брайтона" Каору Митома идеален для "красных дьяволов".

Митома выдающимся образом отыграл прошлый сезон и уже отметился голом и двумя результативными передачами в новой кампании Премьер-Лиги.

Крукс восхищается Митомой и считает, что 26-летний японец решительно превосходит дорогостоящих вингеров "Юнайтед".

"Манчестер Юнайтед" располагает Джейоном Санчо и Антони. Но ни у одного из этих двух игроков я не видел того мастерства или тех навыков, как у этого парня".

"Я понимаю, что выступать на "Олд Траффорд" не каждому по плечу, и ставки там гораздо выше, но Митома — игрок "Юнайтед" по своей сути, если я такого вообще видел", — сообщил Крукс BBC.


Метки Брайтон, Крукс, Манчестер Юнайтед, Митома

Автор mihajlo   

Дата 26.08.2023 12:00

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Последние комментарии:




  1. tursa 26.08.2023 12:45 # tursa
    они тоже были идеальны до перехода в мю

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  2. mrsimph 26.08.2023 12:42 # mrsimph
    В Ливерпуль, вместо Салаха, который на грани ухода в Аравию

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  3. kagawa 26.08.2023 12:19 # kagawa
    Юнайтед сейчас шляпа полная а не команда.
    лучше в брайтоне сидеть для здоровой психики

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  4. empry 26.08.2023 12:13 # empry
    Скаутский отдел "Брайтона" дает знатно заглотнуть так называемым топ-клубам. У меня от игры тех же Антони и Санчо кровь из глаз.

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